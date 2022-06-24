نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقدم للحصول عل بطاقة حمادة الوطن الإماراتية في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط الحصول علي بطاقة حماة الوطن الإماراتية, تعتبر بطاقة حماة الوطن هي بطاقة مستحدثة تم إنشاؤها من قبل وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية, وتمكن بطاقة حماة الوطن حاملها بأن يحصل علي العديد من السلع والمنتجات من الكثير من الأماكن المختلفة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بمبالغ مخفضة أو بخصومات كبيرة, ويستطيع فئات محددة من المجتمع الإماراتي من الحصول عليها واستخدامها ولا يستطيع غيرهم من الأشخاص أن يحصلوا عليها.
الفئات المسموح لهم الحصول علي بطاقة حماة الوطن الإماراتية
حددت القوات المسلحة الإماراتية فئات محددة يمكنها أن تقوم بالتقدم للحصول علي بطاقة حماة الوطن الإماراتية وذلك لكي يحصلون علي الخصومات العديدة التي توفرها البطاقة لحاملها, والفئات التي حددتها القوات المسلحة الإماراتية هم.
- العسكرين. من ينتمي إلي وزارة الدفاع.
- المدنيين الذين ينتمون إلي القوات المسلحة أو وزارة الدفاع.
- المتقاعدين من وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.
شروط الحصول علي بطاقة حماة الوطن الإماراتية
هناك شروط تم وضعها من القوات المسلحة الإماراتية لكي يتمكن كل من ينتمي إلي وزارة الدفاع أو القوات المسلحة الإماراتية من الحصول علي بطاقة حماة الوطن.
- أن يكون المتقدم للحصول على بطاقة حماة الوطن قد امضي مدة لا تقل عن ستة أشهر داخل القوات المسلحة.
- يتم إعطاء بطاقة حماة الوطن بشكل تلقائي إلي كل المتقاعدين من وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.
- إذا حصل الشخص علي البطاقة فيمنع من أن يقوم برهنها أو إعطائها لأي شخص أخر.
- لا يمكن أن تقوم بإبراز البطاقة العسكرية بدلاً من بطاقة حماة الوطن للحصول على الخصومات, فإذا لم تتوافر معك بطاقة حماة الوطن فلا يمكنك أن تحصل علي هذه الخصومات التي توفرها البطاقة لحاملها.
- يتم سحب أو إلغاء بطاقة حماة الوطن في حالة أن الشخص لم يحترم القواعد والقوانين المعمول بها البطاقة أو أساء استخدامها.
- لا تلتزم القوات المسلحة بتعويض أي احد إذا حدثت به خسائر في حالة أساءت استخدام البطاقة من حاملها.
- يجب أن يقوم حاملها بتحديث رقم الجوال باستمرار حتي يتمكن من الحصول علي العروض والخصومات بصفة مستمرة.
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