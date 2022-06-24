نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقدم للحصول عل بطاقة حمادة الوطن الإماراتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول علي بطاقة حماة الوطن الإماراتية, تعتبر بطاقة حماة الوطن هي بطاقة مستحدثة تم إنشاؤها من قبل وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية, وتمكن بطاقة حماة الوطن حاملها بأن يحصل علي العديد من السلع والمنتجات من الكثير من الأماكن المختلفة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بمبالغ مخفضة أو بخصومات كبيرة, ويستطيع فئات محددة من المجتمع الإماراتي من الحصول عليها واستخدامها ولا يستطيع غيرهم من الأشخاص أن يحصلوا عليها.

الفئات المسموح لهم الحصول علي بطاقة حماة الوطن الإماراتية

حددت القوات المسلحة الإماراتية فئات محددة يمكنها أن تقوم بالتقدم للحصول علي بطاقة حماة الوطن الإماراتية وذلك لكي يحصلون علي الخصومات العديدة التي توفرها البطاقة لحاملها, والفئات التي حددتها القوات المسلحة الإماراتية هم.

العسكرين. من ينتمي إلي وزارة الدفاع.

المدنيين الذين ينتمون إلي القوات المسلحة أو وزارة الدفاع.

المتقاعدين من وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

شروط الحصول علي بطاقة حماة الوطن الإماراتية

هناك شروط تم وضعها من القوات المسلحة الإماراتية لكي يتمكن كل من ينتمي إلي وزارة الدفاع أو القوات المسلحة الإماراتية من الحصول علي بطاقة حماة الوطن.