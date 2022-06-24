نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والفيصلي الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والفيصلي، سيكون ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مسرحاً لإقامة مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الثلاثين والأخيرة من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في واحدة من المباريات التي ينتظرها بشغف عشاق ومحبي فريق الهلال من أجل متابعة فريقهم في مباراة قد تكون ببطولة جديدة تضاف إلى خزائن الفريق الهلالي.

الهلال ضد الفيصلي

ويدخل فريق الهلال مباراة الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين وعينه على الفوز من أجل ضمان التتويج بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022، حيث يتصدر حتى الآن الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 64 نقطةن وبفارق الأهداف عن فريق الاتحاد صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، واستطاع الهلال أن يحصد أربعة وستين نقطة من خلال الفوز في تسعة عشرة مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى الخسارة في ثلاث جولات، ليكون الفريق على عرش صدارة جدول الترتيب.

على الجانب الآخر فإن فريق الفيصلي يدخل هذه المباراة وعينه على الفوز من أجل محاولة الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، الفيصلي يحتل المركز الثاني عشر برصيد ثلاثة وثلاثين نقطة، وبفارق نقتطين فقط عن فريق الأهلي صاحب المركز الرابع عشر أول مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، واستطاع الفيصلي في دوري هذا الموسم الفوز في سبع مباريات، وتعادل في اثنتي عشرة مباراة، فيما تلقى الخسارة في عشر مباريات، ليكون الفريق في المركز الثاني عشر.

موعد مباراة الهلال والفيصلي

وقد تم تحديد موعد إقامة مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الفيصلي مساء يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر يونيو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي

هذا ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الثلاثين والأخيرة على الهواء مباشرة من خلال شبكة قنوات SSC الناقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عبر شاشة قناة SSC 1HD السعودية.