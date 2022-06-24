بايدن: قانون مراقبة الأسلحة يحمى الأمريكيين وأطفال المدارس

وكان مجلس الشيوخ الأمريكى أقرّ، ليلة الجمعة، مشروع قانون يدعمه المشرّعون من كلا الحزبين، لفرض قيود على الحصول على الأسلحة النارية ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحة العقلية والأمن فى المدارس، على أمل أن يُعالج موجة العنف المسلح فى الولايات المتحدة.
وجاء تبنى المشروع بـ65 صوتا مقابل 33 فى مجلس الشيوخ، وسط تأكيدات بأنه ستتم أيضا المصادقة عليه فى مجلس النواب اليوم الجمعة، لكنه يبقى أقل بكثير من الإجراءات التى طالب بها الرئيس جو بايدن، إلا أنه يُشكل سابقة منذ عقود، ويمثل تقدمًا فى نظر دعاة مراقبة الأسلحة.
ويأتى التصويت بعد ساعات قليلة على قرار للمحكمة العليا الأمريكية التى قضت، أمس الخميس، بأن للمواطنين الحق فى حمل مسدس فى الأماكن العامة، وهو قرار تاريخى له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن فى أنحاء البلاد التى تشهد تصاعدا للعنف المسلح.
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