مصرع مسؤول فى تفجير سيارة بمنطقة خاضعة للسيطرة الروسية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية فى منطقة خيرسون، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة، أن التحقيق يجرى حاليا لمعرفة التفاصيل وتحديد المعلومات المتعلقة بالضحايا، واصفة الانفجار بالهجوم الإرهابى.

وأشار البيان إلى أن المعلومات الأولية تؤكد مصرع رئيس إدارة الأسرة والشباب والرياضة بإدارة ولاية خيرسون، ديمترى سافلوتشينكو، نتيجة التفجير.

وقال نائب مدير الإدارة المدنية - العسكرية فى المقاطعة بهذا الشأن: "لقى أحد موظفينا مصرعه، وهو مدير إدارة الأسرة والشباب والرياضة دميترى سافلوتشينكو".