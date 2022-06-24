شؤون المسجد النبوى تكثف خدماتها لتسهيل حركة الحجاج

جدة - نرمين السيد - كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى اليوم الجمعة، خدماتها التنظيميةَ فى إدارة الحشود البشرية بشكل يومى لتسهيل حركة المصلين وضيوف الرحمن عند زيارتهم للمسجد النبوى خصوصاً فى التفويج للزيارة والصلاة فى الروضة الشريفة.





وهيأت الوكالة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - جميع مرافق المسجد النبوى من خلال تشغيل الخدمات فيها بدء بفتح الأبواب البالغ عددها 100 باب و36 سلماً كهربائياً وعادياً، وكذلك الإشراف عليها ونظافة المسجد بجميع أنحائه وساحاته وتوفير السجاد وفرشه ونظافته، وكذلك توفير ماء زمزم المبرد وتشغيل الإنارة والصوت والتكييف وجميع الخدمات فيه وتسخير كافة التقنيات والتطبيقات الذكية لتطوير منظومة الخدمات والأعمال المقدمة وتسهيل تنقّل الزوار عبر عربات الجولف والعربات المتنقلة وتقديم الخدمات التوجيهية والإرشادية، ليؤدى حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوى فروضهم فى جو من الخشوع والطمأنينة والراحة.

كما تقوم إدارة تنظيمِ الزيارة والتفويج التابعة للإدارة العامة للحشود بتجهيز المسارات المؤدية إلى الروضة الشريفة بهدف تنظيم دخول الزوار بسلاسة لأداء الزيارة، والتأكد من تصاريح الدخول عند نقطة الفرز المؤدية إلى الروضة الشريفة من خلال أجهزة مخصصة لقراءة "الباركود" إلى جانب تجهيز وترتيبَ مواقع انتظار الزائرين قبيل دخولهم للروضة الشريفة والإشراف على تنظيم 650 زائرا داخل الروضة الشريفة خلال الفوج الواحد وترتيب آلية دخولهم وخروجهم.