فرنسا.. إجراء جديد لتعويض الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وذكرت بورن - وفقا لقناة "فرانس 24"، اليوم الجمعة، أن باريس تريد ملء مخزونها من الغاز بالكامل بحلول الخريف وبدء استغلال محطة غاز مسال عائمة جديدة عام 2023 بشمال البلاد لضمان إمداداتها مع انخفاض الشحنات الروسية.
وأشارت إلى أن المحطة الجديدة ستزيد قدرتهم على توفير الغاز المسال، وتقليل الاعتماد على روسيا، متوقعة بدء استغلال محطة الغاز الطبيعى المسال العائمة الجديدة الواقعة فى لوهافر (شمال غرب) العام المقبل، والتى سيتولى إنشاءها شركة "توتال انرجى" الفرنسية.
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