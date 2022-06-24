فرض قيود.. مجلس الشيوخ الأمريكى يقر تعديلا تاريخيا بشأن حيازة السلاح

جدة - نرمين السيد - ويشمل مشروع القانون الجديد فرض قيود على الحصول على الأسلحة الناريّة ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن فى المدارس.

وتمّ تبنّى المشروع بـ65 صوتا مقابل 33 فى مجلس الشيوخ، ومن شبه المؤكّد أنّه ستتمّ أيضا المصادقة عليه فى مجلس النوّاب الجمعة، لكنّه يبقى أقلّ بكثير من الإجراءات التى طالب بها الرئيس جو بايدن.

ورغم ذلك، يُشكّل هذا المشروع سابقةً منذ عقود، ويُمثّل تقدّمًا فى نظر دعاة مراقبة الأسلحة.

يأتى هذا التصويت بعد ساعات قليلة على قرار للمحكمة العليا الأميركية التى قضت الخميس بأن للمواطنين الحقّ فى حمل مسدس فى الأماكن العامة، وهو قرار تاريخى له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن فى أنحاء البلاد التى تشهد تصاعدا للعنف المسلح.