رويترز: نقل زعيمة ميانمار السابقة إلى سجن غير معلن

جدة - نرمين السيد - قال متحدث عسكرى إن السلطات العسكرية فى ميانمار نقلت الزعيمة المخلوعة أون سان سو تشى، إلى سجن بالعاصمة من مكان لم يكشف عنه حيث كانت محتجزة منذ الإطاحة بها وحكومتها فى انقلاب العام الماضى.





وقال المتحدث العسكرى زاو مين تون، إن الزعيمة المخلوعة التى أتمت 77 عاما يوم الأحد الماضى، نُقلت إلى السجن فى نايبيداو عاصمة بورما يوم الأربعاء بعد صدور حكم قضائى ضدها.

وقال فى بيان "تم نقلها إلى السجن بموجب القانون وتم وضعها فى الحبس الانفرادى".

ووُجِّهت إلى سو تشى نحو 20 جريمة جنائية تصل عقوبتها الإجمالية إلى ما يقرب من 190 عامًا منذ أن أطاح بها الجيش فى فبراير 2021، بما فى ذلك عدة تهم بالفساد.

ونقلت خدمة بى بى سى الناطقة باللغة البورمية عن مصادر، قولها إن سو تشى محتجزة فى مبنى منفصل داخل السجن فى نايبيداو.

وقال مصدر مطلع على قضاياها لـ رويترز"، يوم الأربعاء، إن جميع الإجراءات القانونية ضد سو تشى ستنقل إلى قاعة محكمة داخل السجن.

وكان زعيم المجلس العسكرى مين أونج هلينج قد سمح فى السابق لـ سو تشى بالبقاء رهن الاحتجاز فى مكان غير معروف.

وأدانت محكمة فى ميانمار، يوم 27 أبريل الماضى، زعيمة البلاد السابقة أونج سان سو تشى بالفساد، حيث قضت بسجنها لمدة خمس سنوات فى أول قضية من عدة قضايا فساد ضدها.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن زعيمة ميانمار المخلوعة، قد نفت مزاعم أنها قبلت الذهب ومئات الآلاف من الدولارات كرشوة من سياسى بارز.

وتحاكم سوتشى أيضا بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية الذى يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما وبتهمة تزعم تزوير الانتخابات والتى تصل عقوبتها القصوى إلى ثلاث سنوات.