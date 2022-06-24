زعيم كوريا الشمالية يتخذ قرارا مهما أثناء اجتماعه مع قادة عسكريين

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الخميس، (الجمعة بالتوقيت المحلي)، أن كيم ترأس الاجتماع الموسع الذى استمر ثلاثة أيام للجنة العسكرية المركزية الثامنة وانتهى الخميس، حيث بحث كبار المسؤولون ووافقوا "على قضية مهمة تتعلق بتقديم ضمانة عسكرية بتعزيز قوة الردع فى البلاد خلال الحروب".
ولم يشر تقرير الوكالة بشكل مباشر إلى برنامج كوريا الشمالية النووى أو برنامجها للصواريخ الباليستية، لكنه قال إن رى بيونغتشول، الذى يقود تطوير الصواريخ فى البلاد، انتُخب نائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب
.وقالت الوكالة: "شدد (كيم) على حاجة الجيش بأكمله ... لتعزيز قدرات الدفاع الذاتى القوية بكل السبل للتغلب على أى قوات معادية".
واختبرت كوريا الشمالية هذا العام عددا غير مسبوق من الصواريخ الباليستية، بينها صواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت وصاروخ قصير المدى يُحتمل أن يكون مصمما من أجل الأسلحة النووية التكتيكية.
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