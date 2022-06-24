نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل ولي الأمر نظام نور برقم الهوية 1443 بالخطوات لينك التسجيل في نور لمرحلة الروضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل نظام نور برقم الهوية ولي الأمر 1443 رابط التسجيل الجديد للوالدين من أهم الروابط التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة لأنه هذا النظام من أشهر الأنظمة التعليمية لكل من الطلاب، والمعلمين، وأيضًا لأولياء الأمور بالسعودية، وقد أنشأت وزارة التعليم السعودية هذا النظام لتوفير عدد من التسهيلات التعليمية، وذلك منذ بداية انتشار وباء كورونا في العالم كله، ويستطيع أولياء الأمور التسجيل في هذا النظام بكل سهولة من خلال اتباع عدد من الخطوات، لمعرفة التفاصيل تابع المقال.

نظام نور برقم الهوية ولي الأمر

يعتبر نظام نور من الخدمات التعليمية الإلكترونية الشاملة التي خصصتها الوزارة من أجل تقديم عدد كبير من الخدمات للطلاب والطالبات في التعليم بطريقة إلكترونية بسيطة للغاية مع الكثير من التفاعل بين كل من المعلمين، وأولياء الأمور، الطلاب فهو نظام يستفاد به الجميع ممن يهتمون بمتابعة العملية التعليمية، ويستطيع أيضًا الطلاب معرفة الدرجات النهائية الخاصة بهم من خلاله، والكثير من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

التسجيل في نور برقم الهوية

يستطيع ولي الأمر التسجيل الجديد في نظام نور من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الذهاب إلى رابط نظام نور.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل ولي الأمر.

بعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة.

إدخال كل من رقم الهوية الوطنية، وإضافة صلة القرابة مع الطالب.

ثم كتابة تاريخ ميلاد الطالب، ومن ثم الضغط على زر تدقيق.

في النهاية يتم الضغط على أيقونة حفظ.

تسجيل نظام نور الروضة

يستطيع ولي الأمر التسجيل الجديد للطلاب المستجدين لمرحلة الروضة في نظام نور من خلال اتباع التالي:

في البداية يتوجب على الوالدين أن يكون لديهم حساب على نظام نور، وفي حال كان التسجيل لأول مرة فيتوجب اتباع الخطوات السابق ذكرها لإنشاء حساب.

ثم إدخال كل من اسم ولي الأمر، وكلمة المرور، والهوية الوطنية.

بعد ذلك يتم الضغط على زر التسجيل.

ثم إدخال البيانات المطلوبة حول الطالب، واختيار المدرسة، وغيرها من المعلومات لإتمام التسجيل.

تعرفنا على طريقة تسجيل ولي الأمر في نظام نور برقم الهوية ١٤٤٣ بالخطوات، ولينك الدخول إلى النظام، وجميع المعلومات الخاصة بتسجيل رياض الأطفال.