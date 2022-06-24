نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مبارايات الجولة قبل الأخيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد يوم أمس الخميس منافسات الجولة قبل الأخيرة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفي، فبعد فوز فريق الهلال والاتحاد أصبح الفريقين يتنافسان على لقب الدوري السعودي للموسم الحالي 2021/2022

إنجازات الهلال في الدوري السعودي

فقد تمكن فريق الهلال السعودي من تحقيق فوز كبير على فر يق الفتح وذلك بثلاثة نقاط نظيفة، وارتفع رصيد فريق الهلال ليصبح لديه 64 نقطة، وأصبح الفريق في صدارة ترتيب الدوري السعودي.

فريق الاتحاد في الدوري السعودي

تمكن فريق الاتحاد من الفوز على فريق الاتفاق بثلاث أهداف مقابل هدف، الفريق الذي ينضمن لصفوفة المدافع المصري “أحمد حجازي”.

جدول ترتيب الدوري السعودي

سوف نوضح لكم الآن جدول ترتيب الدوري السعودي والنقاط التي حصل عليها خلال المنافسات التي قادتها الفرق هلال الموسم الحالي 2022:

الهلال: حصل حتى المباراة قبل الأخيرة من الدوري السعودي على 64 نقطة.

الاتحاد: تمكن من حصد 64 نقطة، ليتعادل فى النقاط مع فريق الهلال.

النصر: حصد على 58 نقطة في موسم 2022

الشباب: حصد فريق الشباب على 54 نقطة خلال مبارياته التي قادها فى الدوري السعودس.

ضمك: حصد على 43 نقطة فقط.

الفتح: خلال 29 مباراة تمكن من حصد 35 نقطة فقط.

الفيحاء: فاز الفريق فيثمانية مباراة فقط تمكن من خلالها الحصول على 35 نقطة يتعادل في النقاط مع فريق الفتح.

أبها: حصد الفريق على نقطة 35 نقطة ليتعادل مع فريق الفتح والفيحاء في حصد النقاط.

الطائي: حصد الفريق على 34 نقطة.

التعاون: تمكن الفريق خلال 29 مباراة خاضها في الدوري السعودي، الحصول على 33 نقطة.

الفيصلي: خسر الفريق عشر مباريات، ولذلك فقد حصل على 33 نقطة فقط.

الرائد: حصد 33 نقطة.

الباطن: تمكن الفريق من حصد 32 نقطة في الدوري السعودي.

الأهلي: حصد الفريق على 31 نقطة.

الاتفاق: تعادل الفريق في حصد النقاط مع فريق الأهلي، ليصبح رصيده 31 نقطة.

الحزم: يعتبر فريق الحزم من الفرق التي حققت أكبر الخسائر في مبارايات الدوري السعودي، فقد خسر الفريق عشرون مباراة، وتمكن من حصد 17 نقطة فقط.

نتمنى أن نكون قد أفدناكم من خلال تقديم محتوى جيد عن منافسات مبارايات الدوري السعودي ونتائج حصد النقاط حتى الجولة قبل الأخيرة، ننتظر تعليقاتكم.