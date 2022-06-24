نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم طلب مساعدة مالية وإعفاء من القرض من الديوان الملكي السعودي وطرق التواصل مع الديوان في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب مساعدة من الديوان الملكي، المملكة العربية السعودية دائما تحرص على توفير الأفضل دائما وتوفير جميع أنواع المساعدات المختلفة لجميع المواطنين وهذا يرجع الى اتباع نظام الديوان الملكي الحديث، وتقديم كل ما يحتاجه جميع المواطنين لكي يتم مواجهة جميع الصعوبات والقضاء عليها نهائيا ومن الصعوبات التي يقع فيها بعض الأشخاص هو فقدان الوظيفة تعرض رب الاسرة الى مرض معين أو السجن ولهذا اصبحت الدوله تقوم لتقديم الديوان الملكي حتى تقوم لتوفير هذه الخدمات الماليه وتسديد الديون عن المواطن ومساعدتهم بشتى الطرق، مما تساعد أيضا على توفير تقديم العلاج و الدعم السكني.

تقديم نموذج طلب مساعدة مالية او اعفاء من القرض من الديوان الملكي بالسعودية

يستطيع كافة المواطنين من جميع أنحاء المملكة أن يقدمون طلب المساعدة من الديوان الملكي، وذلك من خلال تقديم نموذج طلب يوضح فيه كافة بياناته الشخصية وحالته الاجتماعية، ويقدم هذا الطلب إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالديوان أو إلى عنوان الديوان الملكي وهو محافظة الرياض 12911 الهدأ 7636.

وهناك العديد من النماذج و الصيغ لطلب المساعدة و تكون على النحو التالي:

نبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله و بركاتة.

ثم تقوم بتحية الملك سلمان بن عبد العزيز.

بعد ذلك تقوم بشرح حالتك الاجتماعية وكافة بياناتك الشخصية.

ثم قم بتقديم الطلب التي تريده من الديوان الملكي.

قم برفع كافة المستندات و الأوراق التي تدل على حالتك الاقتصادية.

في الختام قدم الشكر والتحية للملك خادم الحرمين.

هناك بعض النماذج التي تستطيع من خلالها تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي.

طريقة تسجيل المساعدة المالية من الديوان الملكي

أصبح بإمكاننا اليوم أن نتعرف على طريقة التسجيل الخاصة بتقديم طلب المساعدة المالية والتواصل مع ديوان الملكي، وهي احدى الطرق المهمة جداً والتي من خلالها يتم ارسال واستقبال جميع البيانات والطلبات الكترونية وهذا حفاظا ايضا على حياة المواطن وإهدار الوقت المخصص لذالك طريقة التسجيل في تكون كما يلي:-

يجب على المواطن أولا أن يقوم بالدخول على الديوان الملكي.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على الخدمات الالكترونية.

يمكنك عزيزي المواطن للحصول للخدمات المالية.

قم بكتابة جميع المعلومات والبيانات التى تختص بالخدمات المتخصصة ليها.

اضغط الآن على إرسال.

سوف يتم الرد عليك مباشرة.

الحالات المستحقة لمساعدات الديوان الملكي

الديوان الملكي سوف يساعد أيضا في بعض الفئات المختلفة ويقدم اليهم جميع انواع المساعدات وبالتالي أصبح الحالات التي يتم قبولها مباشرة، وقد تكون كما يلي:-

الأفراد الغير قادرين على العمل.

كافة المواطنين السعوديين الذين يعانون من إعاقة خلقية أو جسدية.

محدودي الدخل والذين يعانون من ضائقة مادية.

الأشخاص الذين يقومون بترك عملهم وليس لديهم اي عمل اساسي او ثابت.

المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة، وأيضا توفير العلاج والدواء لأصحاب الأمراض الخطيرة و علاجهم و إقامة عمليات لهم خارج المملكة.

ذو الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأشخاص الذين لا يستطيعون تسديد الديون للاشخاص او للبنوك.

الأرامل و المطلقات الذين لا يمتلكون عمل و لا عائل لهم.

طريقة تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي

هناك أكثر من طريقة يستطيع المواطنين و الأسر المحتاجة تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي بالسعودية و يمكنك من خلال بوابة إمارة تقديم طلب مساعدة بالخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى منصة إمارة الباحة.

بعد ذلك عليك الصغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخدمات قم باختيار تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان.

ثم قم بكتابة طلب المساعدة التي تحتاجها من الديوان مع تقديم شرح مفصل بحالاتك الاقتصادية.

رفع المستندات والأوراق التي تثبت صحة كلامك.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب.

خدمات الديوان الملكي السعودي

يقدم الديوان الملكي العديد العديد من الخدمات و المساعدات و المساهمات التي تساعد عدد كبير جداً من المواطنين، وأهم هذه الخدمات هي:

يقدم الديوان الملكي دعم سكني للمواطنين الذين لا يمتلكون مساكن للعيش بداخلها، وتحرص على أن تكون هذه الوحدات السكنية مجهزة على أعلى مستوى لكي يصلح العيش بها.

عند تقديم طلب إعفاء سداد القروض، يقوم الديوان بتسديد الديون، فيقوم الديوان بدفع أقساط القروض بدلاً عنه.

توفير مساعدات مالية للأسر المحتاجة و المسجل لديهم.

كما يوفر الديوان الملكي السعودي العلاج للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة و لا يمتلكون حق العلاج.

يساهم الديوان الملكي العلاج خارج البلاد الحالات التي تعانى من أمراض خطيرة.

كم يستغرق مده الرد على طلب المساعدة من الديوان الملكي السعودي

لا يوجد موعد محدد للرد على طلب المساعدة التي تم تقديمه إلي الديوان الملكي، ولكن لن يتأخر الرد عن 4 أشهر كحد أقصى، وفي حاله مرور هذه المدة دون الرد قم بإرسال الطلب مره اخري، وهذا نظرا لكثرة الطلبات التي يستقبلها الديوان الملكي كل يوم، كما أن هناك الكثير من المشروعات والبرامج الأخرى التي يشرف عليها الديوان.

طريقة تقديم طلب إعفاء من القروض تسديدها من الديوان الملكي

يمكنك طلب الإعفاء من القرض من الديوان الملكي بالخطوات التالية:

قم بكتابة خطاب إلي الديوان الملكي وإرساله الي مقر الديوان.

نبدأ بالبسملة ثم تقوم بكتابة اسمك الرباعي، ثم تقوم بعرض طلبك من الديوان الملكي.

تقوم بكتابة تفاصيل القرض وكم المبلغ التي تم سحبه وكم سددت من أقساط و المتبقي كم.

مع شرح الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها وبسببها لا تستطيع تسديد القرض

بعد ذلك قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

قم بكتابة اسمك و رقم الهوية و رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

ثم قم بإرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني أو الذهاب إلى المقر وتقديمه.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على إعفاء من القرض من الديوان الملكي بالسعودية

هناك بعض الأوراق والمستندات التي لابد من تقديمها مع طلب إعفاء من قروض من الديوان الملكي و الأوراق هي:

إحضار صوره وأصل من الهوية الوطنية.

تقديم صورة من البطاقة العائلية الخاص بالمتقدم.

إحضار شهادة صحية من وزارة الصحة معتمدة توضح الحالة الصحية للمتقدم على طلب الإعفاء.

بيان الحالة الاجتماعية للمتقدم.

تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت الحالة الاقتصادية التي يعاني منها صاحب القرض.

رابط التقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي

هناك أكثر من طريقة يمكنك من خلالها تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي، سواء كان طلب المساعدة مادي أو الحصول على دعم أرض مجانية أو نفقة العلاج، فمن خلال منصة الديوان الملكي السعودي الرسمية تستطيع التواصل مع الديوان الملكي فهي حلقة التواصل بين المواطنين و الملك سلمان بن عبد العزيز.

الفئات المستهدفة للحصول على دعم الديوان الملكي

يستهدف الديوان الملكي السعودي مجموعة من الفئات لتقديم لها، حيث تحرص المؤسسة إلي تقديم الدعم إلي مستحقية و لذلك تستهدف بعض الفئات وهم:

يقدم الدعم للمواطنين السعوديين الذين يعانون من ضائقة مادية.

الاشخاص المحتاجين و محدودي الدخل.

الأرامل والمطلقات الذين لا يمتلكون عائل لهم.

المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون الي أدوية، و الأشخاص الذين يحتاجون الخضوع الي عمليات خطيرة.

الديوان الملكي السعودي

واحد من أهم المؤسسات الحكومية التابعة تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز ، يقدم الديوان الملكي العديد من الخدمات و المساهمات التي تساعد المواطنين فهو يعد حلقة التواصل بين المواطنين و الملك سلمان بن عبد العزيز، ويمكنك من خلال الديوان تقديم الشكوى الي الملك، وتقدم طلب المساعدة من الدعم السكني، الإعفاء من تسديد القرض، مساعدة مالية وغيرهم.

شروط الحصول على مساعدة من الديون الملكي

حيث يقدم الديوان الملكي السعودي الكثير من المساعدات و الخدمات التي من شأنها مساعدة أكبر عدد من الأسر المحتاجة، فيتم صرف دعم مادي لتلك الأسرة لمساعدتهم في أعباء الحياة، وأيضا يقدم إعفاء من القروض وسددها عن الغارمين لسد احتياجاتهم وزوال الكرب عنهم، وتزيد أعمال الخير التي يقدمها في شهر رمضان المبارك، وهناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم لكي يتم قبول طلبه للحصول على مساعدة من الديون الملكي السعودي، الشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

كما يشترط ألا يكون المتقدم مستفيد من المساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية التي تقدمها.

طريقة تقديم شكوي الديوان الملكي السعودي

كما يمكنك ارسال شكوي للديوان الملكي وهذا إلكتروني من خلال بوابة الديوان الملكي، والطريقة هي:

عليك في البداية قم بالتوجه إلى بوابة الديوان الملكي.

بعد ذلك قم بالضغط على تسجيل الدخول.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

ثم قم بالضغط على طلباتي.

علي الفور سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالضغط على تقديم شكوي.

كتابة الشكوي التي تريد تقديمها بشكل مفصل.

ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي السعودي

كنا يمكنك التواصل من الديوان الملكي بالسعودية والاستفسار عن جميع الخدمات التي يقدمها من خلال خدمة العملاء والاتصال علي هذه الأرقام التالية:

من داخل للمملكة العربية السعودية يمكنك الإتصال على هذا الرقم 8004000000.

يمكنك الإتصال من خارج المملكة العربية السعودية على هذا الرقم 920030003 و الاستعلام من خدمة العملاء.

كما يمكنك التواصل مع الديوان الملكي السعودي من خلال بوابة الديوان الملكي الرسمية وتقديم طلب مساعدة مالية او وحدات سكنية او اعفاء من القروض وتقديم الشكوى.

التواصل مع الديوان الملكي عبر منصة أبشر

أصبحت منصة أبشر الإلكترونية من أهم المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وهذا لأنها تضم مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تساعد المواطنين، يمكنك التواصل مع الديوان الملكي عبر منصة أبشر بالخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر.

ثم اختيار أيقونة خدمات الأفراد.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالضغط على التواصل مع الديوان.

قم بكتابة طلب المساعدة مع توضيح كافة البيانات الشخصية.

بعد ذلك قم بالنقر على تقديم الطلب.

البريد الممتاز لديوان الملكي السعودي لطلب المساعدة

هناك أكثر من طريقة يمكن للمواطنين التواصل مع الديوان الملكي السعودي وتقديم طلب مساعدة، و يمكنك كتابة نموذج طلب إلي الديوان الملكي موضحا من خلال المقال كافة البيانات الشخصية و الاقتصادية، مع رفع المستندات والأوراق التي تصدق على صحه كلامك، ثم قم بإرسال الخطاب الي عنوان البربد المملكة العربية السعودية مدينة الرياض 12911، الهدأ 7673.