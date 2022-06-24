رابط nategafany.emis.gov.eg لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

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رابط nategafany.emis.gov.eg لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول، اعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2022 من المنتظر إعلانها الأسبوع الأول من الشهر القادم، مشيرةً إلى أنه يمكن الحصول عليها بتسجيل الاسم ورقم الجلوس، ثم الضغط على خانة “إظهار النتيجة”، والجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية قد تم الانتهاء منها يوم 9 من شهر يونيو الجاري، وسط حالة من الهدوء سادت اللجان أثناء أداء الامتحان،.
رابط nategafany.emis.gov.eg لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول
أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد امتحانات الدبلومات الفنية وسط 830 ألف و 753 طالب وطالبة شاملةً نظامي الثلاث والخمس سنوات، لافتةً إلى أن عمليات تصحيح الامتحانات تمت بمنتهى الشفافية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مع رصد وتجميع الدرجات، وتسجيل أسامي الأوائل المتفوقين في كل مجال على حدة، كما شددت الوزارة على أنه تم أخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع محاضر الغش سواء التقليدي أو الالكتروني، بناءاً على قانون مكافحة الغش الالكتروني، كذلك أعلن النائب محمد مجاهد أن كل كنترولات الدبلومات الفنية قد باشرت عملها بمنتهى الدقة والنزاهة، مع إعادة التصحيح لأكثر من مرتين لتجنب أي خطأ.
خطوات الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2022
- ويمكن للطالب الحصول على نتيجته بالتفصيل إليكترونياً من خلال التسجيل ببوابة التعليم الفني ومن ثم اختيار خانة “بوابة الخدمات الالكترونية”، ومن ثم الضغط على خانة “نتيجة طلاب الدبلومات الفنية”،
- ثم يختار الطالب الشعبة أو التخصص المسجل به سواء كان “زراعي، صناعي، تجاري، فندقي”، ثم يختار المحافظة التي يقطن بها، وبعدها يختار المدرية المسجل اسمه بها إلى جانب اسم الإدارة التعليمية.
- وأخيراً يسجل الطالب اسمه ثلاثياً، ورقم جلوسه، ويضغط على خانة (الاستعلام)، وبذلك يتمكن من الحصول على درجاته في كل المواد الدراسية مع عرض التقدير العام، والمجموع الكلي، إلى جانب النسب المئوية.
- كما أكدت وزارة التربية والتعليم من جانبها أن نسب النجاح بالدبلومات الفنية عالية، مؤكدةً أنه سيتم اعتمادها أولاً من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومن ثم إعلانها على بوابة التعليم الفني.
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