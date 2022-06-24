رابط nategafany.emis.gov.eg لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

رابط nategafany.emis.gov.eg لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول، اعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2022 من المنتظر إعلانها الأسبوع الأول من الشهر القادم، مشيرةً إلى أنه يمكن الحصول عليها بتسجيل الاسم ورقم الجلوس، ثم الضغط على خانة “إظهار النتيجة”، والجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية قد تم الانتهاء منها يوم 9 من شهر يونيو الجاري، وسط حالة من الهدوء سادت اللجان أثناء أداء الامتحان،.

رابط nategafany.emis.gov.eg لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد امتحانات الدبلومات الفنية وسط 830 ألف و 753 طالب وطالبة شاملةً نظامي الثلاث والخمس سنوات، لافتةً إلى أن عمليات تصحيح الامتحانات تمت بمنتهى الشفافية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مع رصد وتجميع الدرجات، وتسجيل أسامي الأوائل المتفوقين في كل مجال على حدة، كما شددت الوزارة على أنه تم أخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع محاضر الغش سواء التقليدي أو الالكتروني، بناءاً على قانون مكافحة الغش الالكتروني، كذلك أعلن النائب محمد مجاهد أن كل كنترولات الدبلومات الفنية قد باشرت عملها بمنتهى الدقة والنزاهة، مع إعادة التصحيح لأكثر من مرتين لتجنب أي خطأ.

خطوات الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2022