كندا تقدم 250 مليون دولار لمعالجة أزمة الغذاء العالمية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم الخميس، إن كندا ستقدم 250 مليون دولار كندى للأمم المتحدة لمعالجة أزمة الغذاء التى تفاقمت بسبب قيود سلسلة التوريد وارتفاع التضخم بعد العملية الروسية فى أوكرانيا.





وقال ترودو - للصحفيين فى قمة الكومنولث - "لقد قدمنا نصف مليار دولار فى بداية العام (لبرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة) ، وهذا مبلغ إضافى قدره 250 مليون دولار كندى لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة". وأثرت العملية الروسية فى أوكرانيا - أكبر منتج ومصدر للحبوب فى العالم - على الاقتصاد العالمى من خلال رفع أسعار البنزين والنفط والغذاء. وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أنه منذ عام 2020، خصصت كندا أكثر من 3 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية المراعية للمنظور الجنسانى فى جميع أنحاء العالم. ويشمل ذلك دعم الغذاء والتغذية فى حالات الطوارئ ، ومياه الشرب المأمونة ، وخدمات الصرف الصحى ، والرعاية الصحية الطارئة ، والملاجئ المؤقتة للمساعدة فى تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للأشخاص المتضررين من الأزمة. وقال ترودو إن الحرب الروسية "أدت إلى المزيد من تعريض سلاسل الإمداد الغذائى العالمية للخطر، حيث يتعرض العديد منها بالفعل لخطر المجاعة بسبب الجفاف والصدمات الأخرى التى يتعرض لها نظام الغذاء. إن كندا ملتزمة بالتأكد من استمرار توفر المواد الغذائية وإمكانية الوصول إليها من قبل الفئات الأكثر ضعفا فى جميع الأوقات".

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