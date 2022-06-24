مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة نقل عسكرية فى مقاطعة ريازان الروسية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صدر عن الوزارة: "أثناء رحلة التدريب بدون شحن قرر الطاقم الهبوط بسبب عطل فى المحرك... تحطمت الطائرة جزئيا عند هبوطها على الأرض". ودققت الوزارة أنه تم نقل أعضاء الطاقم المصابين إلى المستشفى، دون تقديم أى تفاصيل أخرى بهذا الشأن. ونقلت وكالة "نوفوستي" فيما بعد عن مصدر أن 4 أشخاص من أفراد الطاقم لقوا مصرعهم فى الحادث. وأضافت الوكالة أن الحادث وقع بالقرب من مساكن فى حقول إلى جانب سهول نهر بليتيونكا. ويعمل فى مكان الحادث رجال الإطفاء فى محاولة لإطفاء الحريق الذى اندلع بعد تحطم الطائرة.

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