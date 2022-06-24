لافروف: روسيا ستسعى جاهدة لإضفاء الطابع الديمقراطى على العلاقات الدولية

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف - فى مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية فى بيلاروس - "سنكافح من أجل إضفاء الطابع الديمقراطى على العلاقات الدولية ليس على أساس قواعد وهمية، ولكن على أساس القانون الدولي، وفى المقام الأول مبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة باحترام المساواة فى السيادة بين الدول".

وأضاف لافروف: "نحن مقتنعون بأننا سنفعل ذلك، فتاريخنا فى السنوات الأخيرة معروف جيدا، حيث منذ بداية العقد الأول من القرن الحادى والعشرين قمنا بالعودة إلى الهوية الوطنية والتقاليد والقيم الدينية والثقافية والعائلية الروسية"، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس بوتين فى مؤتمر ميونيخ للأمن فى 2007 كانت واضحة فى هذا المجال.

وأعتبر الوزير الروسى أن التهديدات على حدود روسيا وبيلاروس باعتبارها أقرب حلفاء بلاده، محكوم عليها بالفشل.