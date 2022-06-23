نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف دعم سكني لشهر ذو القعدة 1443 (راتب شهر يونيو) من وزارة الإسكان بالسعودية في المقال التالي
موعد صرف دعم سكني لشهر ذو القعدة 1443 حيث يهتم عددٍ كبير من المواطنين المتواجدين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالتعرف على موعد نزول دعم سكني لشهر ذو القعدة 1443، وهو الدعم الذي يتم تقديمها بشكل شهري والذي يصدر من قبل وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، حيث يعد واحد من ضمن أهم البرامج الخاصة بالدعم التي يتم تقديمها للمواطنين في السعودية من جانب الحكومة، والذي يسهم بشكلٍ كبير إلى توفير الدعم السكني والمالي للأفراد الأكثر استحقاقًا وفق مجموعة من الشروط الصادرة عن الوزارة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أبرز ما كشفت عنه الوزارة بشأن موعد طرح دعم سكني لشهر ذي القعدة 1443.
موعد صرف دعم سكني لشهر ذو القعدة 1443
وقد اعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية رسميا عن الموعد الرسمي المخصص من جانب الوزارة صرف الدعم السكني لهذا الشهر، وهو شهر ذي القعدة، وذلك بناء على الموعد المحدد سنويًا لصرف الدعم، فمن المقرر ان يتم الصرف الخاص بالدعم في يوم الخميس الموافق يوم 24 ذو العقدة عام 1443 الموافق ليوم 23 يونيو عام 2022، ومن الجدير بالذكر أن الدعم السكني يصرف كل في تاريخ 23 من كل شهر ميلادي، وقد تم الإعلان عن موعد الصرف يوم 22 يونيو 2022 أنه سيكون في اليوم التالي.
شروط الحصول على الدعم السكني 1443
وقد حددت وزارة الإسكان السعودية مجموعة من الشروط والضوابط التي يتم بناء عليها الحصول على الدعم السكني لجميع المواطنين، وهو الدعم الذي يقدم شهريا من جانب الوزارة ليتم تقديم دعم مالي مناسب، ومن أهم الشروط التي يجب توافرها لكي يتم استحقاق الدعم ما يلي.
- من الضروري ان يكون المتقدم سعودي الأصل والجنسية.
- كذلك لابد الا يكون المتقدم أي عقار ملك باسمه خلال الخمس سنوات السابقة.
- يشترط كذلك أن يكون عمره أكثر من 24 عاماً.
- كما يشترط أن يكون المتقدم للحصول على دعم برنامج سكني مقيمًا في المملكة العربية السعودية.
- كما يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي دعم حكومي في السعودية من قبل.
- كما يتم التقديم للحصول على الدعم الكترونيا من خلال رابط برنامج سكني.
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