نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 (صناعي- زراعي- فندقي- تجاري) عبر بوابة التعليم الفني في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 حيث يترقب طلاب الدبلومات الفنية في هذا التوقيت بشكلٍ كبير الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 نهاية العام الدراسي، حيث قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني، أنه في هذا التوقيت فنجد أن أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2022 قائمة ومستمرة، وذلك تمهيدًا لاعتمادها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وإعلانها عبر بوابة التعليم الفني لنتيجة الدبلومات الفنية 2022، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 وموعد إعلان النتيجة.
موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية
وقد أكد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه من المقرر أن يتم رسميا إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لطلاب المدارس الثانوية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية والتعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بعدما يتم رسميا من الانتهاء مراجعة وأعمال التصحيح في نهاية الشهر الجاري أو بداية يوليو المقبل، حيث يتم اعتماد النتيجة ثم طرحها مباشرة، وقد كشف كذلك أن النتائج سيتم عرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فور الانتهاء من تجهيزها، حتى يقوم باعتمادها ومن ثم يتم البدء في عملية رفع النتيجة بعدها على بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم.
رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022
ونجد أن امتحانات الدبلومات الفنية 2022 العلمية والنظرية كانت قد انطلقت بمشاركة 830 ألفًا و753 طلاب وطالبات، وذلك في بداية من يوم السبت 28 مايو 2022، في مختلف المدارس الثانوية للتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي لنظامي الثلاث وخمس سنوات، والتي كانت قد انتهت بالفعل في يوم الخميس 9 يونيو الجاري، وفور اعلان النتيجة يمكن لجميع الطلاب العمل على استخراجها بسهولة الكتروني من خلال اتباع ما يلي.
- في البداية يتم الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني.
- ومن ثم يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.
- يتم تحديد الشعبة الخاصة بالطالب الراغب في الاستعلام عن النتيجة (صناعي- زراعي- فندقي- تجاري).
- ثم تحديد محافظة الإقامة، ومن ثم يتم إدخال بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.
- ثم كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته إلكترونيًا.
- يتم ادخال رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على مربع الاستعلام.
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