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عمر شويل - جدة كيفية التقديم على منح أراضي الديوان الملكي حيث تكُفل المملكة للمواطنين حياة كريمة وتعمل بجهد على توفير كل سُبل الحياة الكريمة للمواطنين وقد قدمت الحكومة السعودية فرصة التسجيل للحصول على منحة أراضي من المملكة وفقًا لشروط معينة، وسوف نتعرف بالسطور المقبلة على سُبل التقديم على منحة الأراضي المجانية بالسعودية:

منح أراضي الديوان الملكي

التقديم على منح أراضي الديوان الملكي حق للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالمنح. ومؤخرًا تم إطلاق كثير من المبادرات الخاصة بمنح المواطنين حق امتلاك أراضي مجانية من الديوان الملكي وفقًا لشروط محددة. يتم التقديم عليها من خلال بوابة سكني ويتم مراجعة الطلبات المستوفاه للشروط وإعطاءها للمواطنين .

شروط الحصول على منحة أراضي مجانية

يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يكون المتقدم مقيم بالمملكة إقامة كاملة.

ألا يكون المتقدم مستفيد من أي وكالة عامة أو سلطة تطلب أرض مجانية .

عدم قدرة المواطن على شراء مسكن.

لا يقل العمر عن 25 ريال.

كيفية التقديم على منح أراضي الديوان الملكي

يمكن التقديم على منحة أراضي الديوان الملكي بإتباع الخطوات الآتية:

الدخول لمنصة سكني

تسجيل الدخول للمنصة عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد وإدخال رقم الهوية الوطنية واسم المستخدم.

إجراء التحقق ثم تحديد نوع السكن من القائمة الظاهرة ثم النقر على استمرار.

والبدء في تسجيل البيانات المطلوبة.

ثم النقر على استكمال وإضافة بيانات العائلة ثم متابعة الأسئلة وإضافة البيانات المطلوبة.

ثم النقر على حالة الاستحقاق بعد الإجابة عن الأسئلة من ثم النقر على منصة السوق الإلكتروني في واجهة الموقع.

ثم تحديد الأراضي المجانية لاستكمال عملية حجز الأرض المناسبة.

طريقة الاستعلام عن منح أراضي الديوان الملكي

يمكن الاستعلام عن الأراضي المجانية برقم السجل المدني بالخطوات الآتية:

الدخول لمنصة بلدي

ثم اختر الخدمات الإلكترونية ومنها منحة الأراضي المجانية .

ثم الاستعلام على منحة الأراضي المجانية.

اكتب رقم السجل المدني ثم النقر على دخول.

سوف يتم عرض كافة التفاصيل بمنحة الأراضي.

رقم الديوان الملكي للاستعلام عن الأراضي المجانية

خصص الديوان الملكي عدة طرق للتواصل مع الديوان عبر الرقم المجاني 8004000000، للاتصال من أي مكان بالمملكة، أو الاتصال عبر الرقم الموحد 920030003.