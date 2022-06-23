متى موعد عيد الأضحى في السعودية 2022 ووقفة عرفة 1443 حسب الحسابات الفلكية فى السعودية

موعد عيد الأضحى في السعودية 2022 حيث تزداد عمليات البحث بشكل كبير للتعرف على موعد عيد الأضحى بالمملكة من جانب المتواجدين في المملكة العربية السعودية سواء من المواطنين أو المقيمين على أرضها هذا العام 1443، وذلك لكي يتم التعرف على الموعد المخصص لبداية عيد الأضحى وكذلك موعد الإجازة الرسمية التي يحصل عليها جميع الموظفين في مختلف القطاعات في السعودية سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، حيث يتم تحديد موعد عيد الأضحى بناء على استطلاع خلال شهر ذي الحجة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية.

موعد عيد الأضحى في السعودية 2022

ومن المقرر أن يتم التعرف على موعد عيد الأضحى بناء على استطلاع خلال شهر ذي الحجة 1443، حطي يتم ذلك من خلال استطلاع السلطات السعودية هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022، وبناء على ذلك سوف يتم الإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك في السعودية هذا العام 2022، وبناء على ما أشارت إليه الحسابات الفلكية في المملكة العربية السعودية رسميا فمن المقرر أن تكون بداية شهر ذي الحجة فلكياً في يوم الخميس الموافق الثلاثين من يونيو 2022، وبناء على ذلك فمن المقرر أن يكون الوقوف بعرفة يوم الجمعة الثامن من شهر يوليو المقبل، وهو اليوم الذي يليه أول أيام عيد الأضحى المبارك ليكون هذا العام في يوم التاسع من يوليو والذي يوافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443.

موعد إجازة الأضحى في السعودية 1443

وقد كشفت بعد الجهات الرسمية في وزارة الموارد البشرية السعودية عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية بجميع القطاعات، حيث تعد إجازة عيد الأضحى من الإجازات الرسمية التي يتم منحها لجميع المواطنين والمتواجدين في المملكة، وبناء على موعد عيد الأضحى المبارك فنجد أنه من المقرر أن يحصل الموظفين في جميع القطاعات الحكومية على إجازة رسمية بداية من يوم الخامس من شهر يوليو، وهو اليوم الذي يوافق السادس من شهر ذي الحجة، على أن يحصل موظفي القطاع الخاص على إجازة رسمية تبدأ من يوم 8 من شهر يوليو.