نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Here موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022 في العراق بجميع الولايات العراقية epedu.gov.iq موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البحث عن موقع استخراج نتائج القبول الموازي لعام 2022 في العراق من أبرز العناوين البحثية في تلك الأيام، حيث يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حول معرفة نتائج القبول الموازي لهذا العام والموقع التي يتم من خلالها إعلان النتائج وذلك بعد أن أكدت وزارة التربية التابعة للعراق بحيث يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال إدخال الرقم الامتحاني فقط، وذلك من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية العراقية، وإليكم طرق الاستعلام عن النتائج إلكترونيا من خلال موقعنا .. تابعونا.

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022

أكدت وزارة التربية العراقية أن الإعلان عن نتائج القبول الموازي لهذا العام سوف يتم بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية بالاسم والرقم الامتحاني، والآن يمكنك عزيزي الطالب الاستعلام عن نتيجتك بسهولة، حيث قد تم الانتهاء من رصد النتائج والدرجات وتجميعها من أجل اعتمادها، وكذلك رفعها على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، ومن الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين قد أدوا الامتحان بتلك المرحلة الدراسية في ذلك العام تصل إلى حوالي 22 ألف طالب وطالبة، ويمكنهم جميعا الاستعلام عن نتائجهم من خلال كتابة الاسم رباعي والرقم الامتحاني الخاص بالطالب خلال ساعات من الآن فور اعتماد النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

إليك عزيزي الطالب خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 لهذا العام بسهولة من خلال اسمك ورقمك الامتحاني فقط، فهي الآن متاحة إلكترونيا وذلك تسهيلا للطلاب دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة للحصول على النتيجة، وبالتالي يمكن لجميع الطلاب معرفة نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: يلزم التوجه إلى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم من خلال البحث عنه.

ثانيا: ثم يقوم الطالب باختيار أيقونة نتيجة القبول الموازي ثم الضغط عليها.

ثالثا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة عليك أن تقوم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك في الخانات المحددة لها مع الحرص على كتابة بشكل صحيح.

رابعا: وبعد ذلك يقوم الطالب بإدخال اسمه الرباعي ورقم الامتحاني وأي بيانات أخرى.

خامسا: وبالخطوة الأخيرة تظهر إليك النتيجة على الفور على هيئة ملف pdf.

لقد أكدت وزارة التربية العراقية أن الآن جاري رفع درجات الطلاب والطالبات على الموقع الرسمي لها، بالإضافة إلى ذلك أوضحت طريقة الاستعلام عن النتائج بسهولة بشكل الكتروني تسهيلا على جميع الطلاب وأولياء الأمور وذلك من خلال موقع النتائج أو الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، كما تم إتاحة خدمة طباعة النتيجة للحصول على مستند رسمي يفيد نجاح الطالب.