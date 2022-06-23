نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر المطاعم الجذابة في أعماق البحار بجزر المالديف في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطاعم المالديف في أعماق البحر، السفر الى المالديف وتجربة السياحة بها هي تجربة لا توصف ورائعة كالحلم الذي لا نرغب الاستيقاظ منه سواء للمظاهر الطبيعية بها أو بالفنادق والمطاعم الموجودة في المالديف، ولكن هل جربتم من قبل المطاعم الموجودة في أعماق الماء الخلابة التي تعطي جوًا مثل الأساطير ولا سيما أن المالديف أصبحت من أكثر المناطق السياحية البارزة حاليًا وتستقبل الكثير من الزوار ولتجربة جديدة متميزة نعرفكم على أبرز أماكن المالديف السياحية في أعماق الماء.

الشاطئ المتوهج في المالديف

سمي بالمتوهج لوجود أنواع من البكتيريا المنيرة به التي تعطي تأثير الإضاءة للنهر كلما تحرك ولا سيما عند غروب الشمس مع الجو القاتم فهي تضيف للنهر لون أزرق خلاب وساحر، يتواجد الشاطئ في جزيرة فادهو حيث يعتبر أكثر الأماكن زيارةً بتلك الجزيرة وليس السبب هو التوهج الخفيف اللطيف من النهر بل العديد من الأنشطة الأخرى كالغوص في الشاطئ.

مطعم Minus six meters

يعتبر من المطاعم الشهيرة في المالديف والذي يقع تبع منتجع أوزين الموجود تحت البحر وفي الأعماق بالإضافة لكونه من الأماكن الرومانسية للأحباء حيث يقع تحت عمق ستة متر تحت الماء، وهناك العديد من المناظر الخلابة المميزة به كالسلاحف والصدف وأشكال مختلفة من الأسماك ويقدم المطعم أصناف مختلفة من الطعام البحري الشهي للزوار.

منتج موراكا كونراد

منتج عبارة عن فيلا ضخمة كبيرة الحجم تحتوي على طابقين لعيش تجربة جديدة غريبة من الفانتازيا ولكن في الأعماق ولا سيما الإقامة وأصناف الطعام الجذابة، يجذب الزوار إليه لفخامته والتجربة المثالية به حيث يتم توفير مرافق خاص لك في كل شيء سواء الطهي أو المسبح أو الخادم ومدرب اللياقة وما إلى ذلك.

ملهى Subsix الليلي

ملهى ليلي متميز يضعك في عالم من الفانتازيا الرائعة الخلابة فبمجرد دخول الملهى يمكن أن يلحظ الزائر ذلك فالثيمات على شكل حوريات البحر والثريات كشعاب البحر المرجانية وكذلك الكراسي التي تأخذ شكل شقائق النعمان ويقع تحت عمق كبير من البحر يصل إلى عشرين متر لكي تصل إليه تحتاج إلى ركوب زورق من نوع خاص وسريع ومن ثم النزول ثلاث طبقات من الدرج للأسفل من أجل البدء في تلك التجربة الخلابة.