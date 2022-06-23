البنتاجون يرسل راجمات صواريخ عملاقة لاوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:23 مساءً - أعلن البنتاجون أنّ حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي سترسلها الولايات المتّحدة إلى أوكرانيا للتصدّي للعمليات العسكرية الروسية تشتمل خصوصاً 4 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" وألف صاروخ مضادّ للدبابات من طراز "جافلين" و4 مروحيات من طراز "مي-17".

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ومن جانبه قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الخميس، وصول قاذفات الصواريخ الأميركية من طراز هيمارس إلى أوكرانيا لتعزيز الترسانة العسكرية في مواجهة الاجتياح الروسي.