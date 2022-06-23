موظفو الخطوط الجوية البريطانية يخططون للإضراب عن العمل فى مطار هيثرو

جدة - نرمين السيد - وصوت أعضاء نقابتى الموظفين فى الخطوط الجوية البريطانية بنسبة تفوق 90% لصالح الإضراب، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وتهدد هذه الخطوة بإحداث مزيد من الاضطراب للمسافرين الذين عانوا شهورا من التأخير فى المطارات وإلغاء الرحلات بسبب نقص الموظفين.

وحذرت إدارة مطار هيثرو بالفعل من أن الركاب قد يواجهون 18 شهرا أخرى من اضطرابات السفر، حيث يكافح قطاع الطيران لاستعادة طاقته الاستيعابية بالكامل بعد أن ألغى عشرات الآلاف من الوظائف خلال وباء كورونا.

وتأتى نتيجة الاقتراع، اليوم الخميس، فى الوقت الذى أصيبت فيه شبكة السكك الحديدية فى المملكة المتحدة بالشلل لليوم الثانى بسبب إضراب جماعى.

فى المجموع، يمكن أن يضرب أكثر من 700 من موظفى التسجيل فى الخطوط الجوية البريطانية ووكلاء المناولة الأرضية أثناء الإضراب.