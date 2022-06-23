«أبو الغيط» يحذر من خطر المجاعة فى الصومال ويدعو إلى سرعة التدخل

جدة - نرمين السيد - أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن قلقه البالغ تجاه التحذيرات التى أطلقها برنامج الغدائى العالمى بخصوص ارتفاع مستويات سوء التغذية فى الصومال بشكل غير مسبوق على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص التمويل جنبا إلى جنب مع استمرار كارثة الجفاف التى تضرب الصومال بشكل متكرر، والمخاوف المتزايدة من انزلاق ملايين الصوماليين إلى شفا المجاعة الكارثية.





وشدد أبو الغيط على خطورة الوضع وضرورة التحرك العاجل على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية من أجل الاستجابة السريعة وتقديم التبرعات المطلوبة لإنقاذ فئات الشعب الصومالى من تبعات هذه الأزمة الخطيرة. وأفاد جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط ناشد جميع الجهات ذات العلاقة دوليا وإقليميا من أجل سرعة تقديم كافة أشكال المساعدة للصومال؛ مؤكدا فى الوقت ذاته على وقوف الجامعة العربية مع الصومال فى مواجهة هذه التحديات الخطيرة.

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