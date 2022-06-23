نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد الجديد للعسكرين والمدنين طريقة تقديم طلب استحقاق راتب التقاعد في المقال التالي
موعد صرف راتب التقاعد هناك فئة كبيرة من الأشخاص المتقاعدين الموجودين في المملكة العربية السعودية يبحثون بشكل كبير عن الموعد الرسمي المقرر لصرف راتب التقاعد الخاص بهم الجديد في الوقت الحالي، حيث نجد أن معاش راتب التقاعد هذا يعتبر بمثابة راتب شهري يتم الحصول عليه بشكل شهري في موعد محدد، لمساعدة هؤلاء المتقاعدين في ظروف المعيشة بعد انقطاعهم عن العمل، وكنوع من مكافأة نقدية لهم، ولشكرهم على ما قدموه طوال مدة خدمتهم في مقر العمل.
طريقة تقديم طلب استحقاق راتب التقاعد الجديد 1443
من المقرر أن يتم صرف راتب التقاعد للدفعة الجديدة منه الخاصة بالشهر الحالي 2022، لكافة المتقاعدين من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث نجد أنه في الوقت الحالي أصبح من حق جميع المواطنين أن يقوموا بتقديم طلب ليعرفوا مدى استحقاقهم للحصول على المعاش التأميني المقدم من التأمينات الاجتماعية، وهذا يتم بخطوات سهلة وبسيطة من خلال موقع التأمينات الاجتماعية الرسمي كالتالي:
- نبدأ بالضغط على أيقونة (المعاشات) الموجودة في الصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك يتم اختيار (طلب التقاعد) الذي سيظهر على الشاشة إذا كان المواطن مؤهل لتقديم طلب التقاعد.
- في النهاية يتم ملء كافة خانات البيانات الشخصية ببيانات المواطن بشكل صحيح والتأكد من صحتها ثم تقديمها.
شروط استحقاق المعاش التقاعدي في المملكة العربية السعودية
بعد معرفة التفاصيل الكاملة حول طريقة تقديم طلب استحقاق راتب التقاعد الجديد 1443، يجب أيضاً معرفة كافة الشروط التي وضعتها التأمينات الاجتماعية التي يجب أن تتوافر في المتقدم حتى يحق له الحصول على المعاش التقاعدي بشكل شهري دون مشاكل، ومن ضمن شروط الحصول هذه نجد التالي:
- أن يتجاوز عمر المواطن المتقدم للحصول على المعاش 60 عام فما فوق.
- ألا يكون المتقدم ملتحق بأي وظيفة أو عمل في الوقت الحالي، أو يمارس أي مهنة تخضع لقواعد التأمينات الاجتماعية.
- أن يكون مضى على اشتراكه في نظام التأمينات مدة أربع أشهر لا أقل من ذلك ليتاح له التقديم للحصول على الراتب.
- إذا كان الفرد يرغب في الحصول على معاش مبكر يجب ألا تقل مدة اشتراكه في التأمينات عن (300 شهر) وهذه المدة كحد أدنى.
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