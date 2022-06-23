موعد صرف راتب التقاعد الجديد للعسكرين والمدنين طريقة تقديم طلب استحقاق راتب التقاعد

موعد صرف راتب التقاعد هناك فئة كبيرة من الأشخاص المتقاعدين الموجودين في المملكة العربية السعودية يبحثون بشكل كبير عن الموعد الرسمي المقرر لصرف راتب التقاعد الخاص بهم الجديد في الوقت الحالي، حيث نجد أن معاش راتب التقاعد هذا يعتبر بمثابة راتب شهري يتم الحصول عليه بشكل شهري في موعد محدد، لمساعدة هؤلاء المتقاعدين في ظروف المعيشة بعد انقطاعهم عن العمل، وكنوع من مكافأة نقدية لهم، ولشكرهم على ما قدموه طوال مدة خدمتهم في مقر العمل.

طريقة تقديم طلب استحقاق راتب التقاعد الجديد 1443

من المقرر أن يتم صرف راتب التقاعد للدفعة الجديدة منه الخاصة بالشهر الحالي 2022، لكافة المتقاعدين من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث نجد أنه في الوقت الحالي أصبح من حق جميع المواطنين أن يقوموا بتقديم طلب ليعرفوا مدى استحقاقهم للحصول على المعاش التأميني المقدم من التأمينات الاجتماعية، وهذا يتم بخطوات سهلة وبسيطة من خلال موقع التأمينات الاجتماعية الرسمي كالتالي:

نبدأ بالضغط على أيقونة (المعاشات) الموجودة في الصفحة الرئيسية. بعد ذلك يتم اختيار (طلب التقاعد) الذي سيظهر على الشاشة إذا كان المواطن مؤهل لتقديم طلب التقاعد. في النهاية يتم ملء كافة خانات البيانات الشخصية ببيانات المواطن بشكل صحيح والتأكد من صحتها ثم تقديمها.

شروط استحقاق المعاش التقاعدي في المملكة العربية السعودية

بعد معرفة التفاصيل الكاملة حول طريقة تقديم طلب استحقاق راتب التقاعد الجديد 1443، يجب أيضاً معرفة كافة الشروط التي وضعتها التأمينات الاجتماعية التي يجب أن تتوافر في المتقدم حتى يحق له الحصول على المعاش التقاعدي بشكل شهري دون مشاكل، ومن ضمن شروط الحصول هذه نجد التالي: