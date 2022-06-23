كيفية تحديث صك إلكتروني عبر ناجز 1443

يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية تحديث صك إلكتروني عبر ناجز على محرك البحث “جوجل”، ودعونا نوضح لكم أولاً أهمية الصك حيث أنه يُعد كورقة مالية تُثبت ملكية الفرد لشىء أو أصل معين وبناء عليه يستطيع التصرف فيه كيفما شاء سواء بيع أو إيجار أو غيره، ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل السعودية قد قامت بجهد كبير في الآونة الأخيرة في تطوير التحول الرقمي وتقديم خدماتها إلى المواطنين بشكل إلكتروني في إطار اهتمام الحكومة السعودية بتنفيذ رؤية السعودية 2030م، وتُعد الرقمنة أحد أبرز محاور الرؤية السعودية التي تهدف إلى التخلص من الإجراءات الروتينية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية حفاظاً على الوقت والجهد الذي كان يُبذل في السابق، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة تحديث الصكوك عبر ناجز كما وضحنا لكم في مقال سابق خطوات تحويل الصك إلى إلكتروني، فإلى نص المقال.

تحديث صك إلكتروني

تقدم وزارة العدل السعودية خدمة تحديث الصكوك إلكترونياً عبر بوابة ناجز الإلكترونية، وهناك بعض الخطوات التي لابد لك من إتباعها إذا كنت تريد استخراج صك إلكتروني بدل القديم، ونوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لتحديث الصك إلكترونياً كالتالي:

أولاً عليكم الدخول إلى موقع بوابة ناجز الإلكترونية .

. ثانياً اضغط على الخدمات الإلكترونية ومنها اختر خدمة تحديث الصكوك.

ثالثاً سجل الدخول على البوابة.

رابعاً قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.

خامساً ستجد خيار “تقديم طلب جديد” قم بالضغط عليه.

سادساً قم بإدخال كل البيانات التي يطلبها الموقع.

سابعاً ارفق كل صور الصك من الأمام والخلف.

ثامناً عليك التأكد أن كل المعلومات التي أدخلتها صحيحة.

تاسعاً انقر على “إرسال طلب”.

ناجز تحديث الصكوك

لا شك أن بوابة ناجز الإلكترونية سهلت الكثير على المواطنين في إجراء العديد من الخدمات بشكل إلكتروني بسيط بدلاً من الإجراءات الورقية والروتينية التي كانت تُجرى في السابق وتأخذ الكثير من الوقت والجهد، وقد أطلقت الحكومة السعودية بوابة ناجز في إطار حرصها على الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم كافة الخدمات الحكومية طبقاً لرؤية السعودية 2030م.