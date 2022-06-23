رابط نتائج الدبلومات الفنية صناعي 2022 وطريقة الالتحاق بكلية الهندسة

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عمر شويل - جدة رابط نتائج الدبلومات الفنية صناعي 2022، التي أصبحت منذ ساعات قليلة واحدة من النتائج والمعدلات التي تم احتلت المركز الأولي في مواقع البحث، بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد نتيجة شهادة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2022، والتي شهدت مفاجآت جديدة في نسب النجاح للعام الدراسي المنقضي، الذي شهد العديد من الأحداث والتي أهمها الإجراءات الاحترازية والوقائية من كوفيد 19 وإجراء الامتحانات تحت ظروف صعبة تجنباً من انتشار هذا الوباء، لذا نكشف لكم الخطوات اللازمة للحصول على النتيجة النهائية للدبلومات الفنية 2022.

رابط نتائج الدبلومات الفنية صناعي 2022

يمكنكم الآن الإطلاع على النتائج عبر موقعكم ثقفني باسهل الطرق، لذا نوضح لكم رابط نتائج الدبلوم الصناعي الفني 2022 أو من خلال إتباع الخطوات التالية:

ماذا بعد نتائج الدبلومات الفنية صناعي 2021

الكثيرون من الطلاب والطالبات يتوقفون عن التعليم بعد مرحلة الدبلوم، حيث أن الكثيرون يجهلون الفرصة الذهبية التي ممكن أن يصلون إليها بعد هذه المرحلة، وهي الالتحاق بمعادلة كلية الهندسة والتي تسمى لمدة ثلاث اشهر من الدراسة ومن ثم الإختبار النظري في كلية الهندسة ثم اعلان النتيجة النهائية وإذا حقق النجاح يلتحق بكلية الهندسة في العام التالي، كما يتمكن الطالب من الالتحاق بكليات التربية والتعليم الصناعي والمعاهد الفنية المؤهلة إلي كليات الهندسة والكليات التربوية.

طريقة الالتحاق بكلية الهندسة من الدبلوم الصناعي

يجب علي كل الطلاب والطالبات الناجحين في امتحان دبلوم الصناعي بمجموع تزيد نسبته عن 70% التقديم إلي كلية الهندسة جامعة القاهرة بأصل شهادة الدبلوم وشهادة الميلاد للالتحاق باختبار معادلة كلية الهندسة والذي يتم تحديده من قبل كلية الهندسة بالقاهرة، يتم الإختبار في الرياضيات والإنجليزية والفيزياء والميكانيكا.

تعقد الاختبارات في شهر سبتمبر 2022 في كلية الهندسة جامعة القاهرة، لجميع المتقدمين ويتمكن من النجاح والالتحاق بكلية الهندسة أعلي الطلاب والطالبات الحاصلين على درجات النجاح في المواد الدراسية، الفيزياء والرياضيات والميكانيكيا والإنجليزي، فيما تعد نتيجة القبول في كلية الهندسة في منتصف شهر أكتوبر 2022.

وصلنا معكم إلي ختام توضيح رابط نتائج الدبلومات الفنية صناعي 2022 وطريقة الالتحاق بكلية الهندسة.