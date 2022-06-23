طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية تصل ل 20 ألف لجميع المواطنين

مؤسسة زايد الخيرية واحدة من المؤسسات العملاقة في الإمارات، كما أنها تقدم بتقديم أهم الخدمات التي يبحث عنها معظم سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي تقدم العديد من الخدمات المختلفة التي لا تقتصر على عمل واحد فقط بل هي تتعدد الأعمال التي تقوم بها، كما أنها تسعى إلى تحقيق معيشة أفضل لجميع المواطنين الذين يعيشون في الإمارات العربية المتحدة، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم تفاصيل أكثر عن هذه المؤسسة.

رابط تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي 1443 ارقام التواصل من الديوان الملكي السعودي

طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية

من المعروف أن مؤسسة زايد الخيرية تم تأسيسها منذ أكثر من ثلاثون عاما والتي كان في عام ألف تسعمائة واثنان وتسعين ميلادية والتي قام بتأسيس هذه المؤسسة هو الملك زايد آل نهيان :

كما أن مؤسسة الشيخ زايد الخيرية تقوم بتقديم الكثير من فرص منح للحج.

وأيضا تقوم بالتكفل التام للأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض ولا يستطيعون توفير الأدوية الخاصة بهم.

تقوم بتقديم الكثير من المبالغ المالية الأشخاص الذين لا يتوفر لديهم دخل أو يحصلون على دخل قليل.

يقومون بتوفر العديد من الطرق المختلفة لمساعدة جميع الأطفال في التعليم بشكل جيد.

كيفية التسجيل لطلب المساعدة في مؤسسة زايد الخيرية

سوف نعرض لكم خطوات التقديم للحصول على مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية: