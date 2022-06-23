الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني

الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني فقط نستعرضه ونوافيكم به الان حيث بعدما اعلان وزارة التربية والبحث العلمي العراقي الرسمي لنتائج القبول الموازي نتابع الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بالخطوات طريقة الحصول على تلك النتائج اون لاين فى كل المحافظات العراقية

الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي يدور حوله التساؤلات حيث بشكل مؤخر استقبلت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية طلبات من قبل نحو 35 الف طالب وطالبة وذلك للالتحاق على الجامعات العراقية فى كل المحافظات العراقية، ليتم جرد طلبات المتقدمين على القبول الموازي واعلان ظهور نتائج المقبولين بالقبول الموازي الذي قد وصل عددهم الى 22 الف طالب وطالبة، علي ان يتزايد على غرار هذا الامر البحث وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم اجراء الاستعلام عليها اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، الامر الذي تسبب عليه ارتفاع كبير فى عمليات البحث على جوجل بحثاً عن طرق الحصول على تلك النتائج التي سنتابع الان من خلال الفقرة التالية بالتفصيل طرقها

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

ننشر الان ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة الكشف والحصول على نتائج القبول الموازي اون لاين فى كل المحافظات العراقية وذلك على نحو خطوات جاءت على النحو التالي:-

فى البداية علي الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها

البدء فى تسجيل رقمك الامتحاني

شروط القبول الموازي بالعراق