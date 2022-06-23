نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي
الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني فقط نستعرضه ونوافيكم به الان حيث بعدما اعلان وزارة التربية والبحث العلمي العراقي الرسمي لنتائج القبول الموازي نتابع الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بالخطوات طريقة الحصول على تلك النتائج اون لاين فى كل المحافظات العراقية
الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
الاستعلام عن نتائج القبول الموازي يدور حوله التساؤلات حيث بشكل مؤخر استقبلت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية طلبات من قبل نحو 35 الف طالب وطالبة وذلك للالتحاق على الجامعات العراقية فى كل المحافظات العراقية، ليتم جرد طلبات المتقدمين على القبول الموازي واعلان ظهور نتائج المقبولين بالقبول الموازي الذي قد وصل عددهم الى 22 الف طالب وطالبة، علي ان يتزايد على غرار هذا الامر البحث وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم اجراء الاستعلام عليها اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، الامر الذي تسبب عليه ارتفاع كبير فى عمليات البحث على جوجل بحثاً عن طرق الحصول على تلك النتائج التي سنتابع الان من خلال الفقرة التالية بالتفصيل طرقها
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
ننشر الان ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة الكشف والحصول على نتائج القبول الموازي اون لاين فى كل المحافظات العراقية وذلك على نحو خطوات جاءت على النحو التالي:-
- فى البداية علي الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها
- البدء فى تسجيل رقمك الامتحاني
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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