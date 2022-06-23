أسعار السيارات المستعملة امتلك سيارة بأقل الأسعار وبكل سهولة

أسعار السيارات المستعملة في السعودية، أكثر ما يتم البحث عنه في المملكة العربية السعودية هو السيارات المستعملة وأسعارها، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، كما أنه يوجد فئة كبيرة من المقيمين في السعودية بهدف العمل وبالتالي فإنهم يحتاجون إلى سيارات مستعملة بأسعار معقولة ومناسبة.

أسعار السيارات المستعملة في السعودية

سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2003 كحد أدنى 6000 ريال سعودي وأقصى سعر 7000 ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2003 كحد أدنى 7000 ريال سعودي وأقصى سعر 8000 ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي اكسنت موديل 2010 كحد أدنى 7000 ريال سعودي وأقصى سعر 9000 ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2005 كحد أدنى 6000 ريال سعودي وأقصى سعر 10000 ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي سوناتا موديل 2011 كحد أدنى 11000 ريال سعودي وأقصى سعر 17000 ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي إلنترا موديل 2012 كحد أدنى 14000 ريال سعودي وأقصى سعر 16000 ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي إلنترا موديل 2013 كحد أدنى 13000 ريال سعودي وأقصى سعر 21000 ريال سعودي.

سعر سيارة كيا ريو موديل 2016 كحد أدنى 16000 ريال سعودي وأقصى سعر 17000 ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي أزيرا موديل 2016 كحد أدنى 19000 ريال سعودي وأقصى سعر 19000 ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي توسان موديل 2016 كحد أدنى 25000 ريال سعودي وأقصى سعر 33000 ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي سانتافي موديل 2015 كحد أدنى 29000 ريال سعودي وأقصى سعر 30000 ريال سعودي.

مميزات شراء سيارة مستعملة

يوجد مجموعة من المميزات التي يحصل عليها الشخص عند شرائه سيارة مستعملة بدلاً من سيارة جديدة ومن هذه المميزات ما يلي: