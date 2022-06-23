حجز موعد بلدية الروضة بمنصة بلدي balady

حجز موعد بلدية الروضة، حيث تعد هذه الخدمة من الخدمات الإلكترونية الهامة التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية، حيث توفر الوزارة الكثير من الخدمات الإلكترونية الخاصة بجميع الموطنين في المملكة، من أجل مساعدتهم علي إنهاء المعاملات الخاصة بهم من خلال إجراءات سريعة وميسرة علي الجميع، فأصبح بإمكان المستفيدين من خدمات الوزارة أن يقوموا بحجز موعد قبل التوجه إلى مقر البلدية الخاص بكل مدينة من أجل الذهاب في موعد محدد منعاً للتكدس وإنهاء المعاملة بشكل سريع دون انتظار فترات زمنية طويلة، وسوف نوضح لكم الخطوات التي يجب القيام بها من أجل حجز موعد بلدية الروضة.

حجز موعد بلدية الروضة

يتم العمل علي حجز موعد بلدية الروضة من أجل مراجعة بلدية الروضة بأمانة منطقة الرياض عن طريق تنفيذ الخطوات التالية عبر بوابة بلدي الإلكترونية:

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الذي يخص منصة بلدي بشبكة الإنترنت: تسجيل دخول.

النقر على تبويب “تسجيل الدخول” بأعلى البوابة الإلكترونية.

يجب أن يتم اختيار تسجيل الدخول بواسطة منصة بلدي بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالدخول للبوابة.

تحديد الاختيار على تبويب (خدمات بلدي) ثم تحديد الاختيار علي (حجز المواعيد الإلكترونية).

يجب أن يوافق كل فرد على الاتفاقية الخاصة باستخدام نظام بلدي لكافة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على تبويب (ابدأ الخدمة).

اختيار إضافة موعد جديد.

تحديد الأمانة التي يرغب الشخص بالذهاب إليها.

إدخال الخدمة المتاحة التي يرغب الشخص في مراجعة البلدية بشأنها.

يجب أن يتم تحديد التاريخ الذي يرغب الشخص في الذهاب إليه من أجل مراجعة البلدية من القائمة وذلك من ضمن المواعيد المتاحة.

تحديد ساعة الذهاب لمنصة بلدي.

النقر علي تأكيد الحجز للموعد ثم طابعته.

رقم الاتصال بشؤون بلدية الروضة

يمكن لجميع للمواطنين السعوديين التواصل مع أمانة منطقة الرياض، حيث يمكن أن يتم تقديم جميع الأسئلة والاستفسارات المختلفة والحصول على الخدمات المتاحة بالأمانة بواسطة التواصل علي الرقم التالي 0114910881 وذلك لقسم الرجال والتواصل لقسم النساء علي الرقم التالي 0114931609 أو أن يتم التواصل علي عنوان البريد الإلكتروني التالي [email protected] في أي وقت علي مدار اليوم.