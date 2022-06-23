زيلينسكى: منح أوكرانيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبى لحظة تاريخية

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة سى.إن.إن. الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، عن زيلينسكى وصفه فى تغريدة، ذلك القرار بأنه "لحظة فريدة وتاريخية" فى العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا.

وقال زيلينسكى فى تغريدته: "أثنى بصدق على قرار قادة الاتحاد الأوروبى منح أوكرانيا صفة مرشح".

وقدم الرئيس الأوكرانى الشكر إلى كل من رئيس المجلس الأوروبى، تشارلز ميشيل، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وكان قادة الاتحاد الأوروبى قد قرروا فى وقت سابق اليوم منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبى.