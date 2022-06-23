نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة الإمارات التعليمية تعلن عن أهمية التواصل مع أولياء أمور في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة الإمارات التعليمية أوضحت عن أهمية التواصل مع جميع أولياء الأمور، وهذا في حالة انتقال الطلاب والطالبات الى مدرسة أخرى، حيث أن الإعلان لمعرفة مدرسة أبنائهم، وأضاف إلى ذلك التواصل مع منسقي محطات الحافلات التابعين لكل مدرسة، لكي يتم التأكد حول المناطق الخاصة للمدرسة والحافلات، ولذلك تم الإعلان عن جميع الزيادات والشواغر من الكادر التعليمي، ولذلك رفع الأسماء إلى إدارة النطاق، وبناءا على ذلك حصر كافة الرغبات المختلفة للنقل، من قبل الكادر التعليمي، حيث أن رفع الأسماء إلى إدارة النطاق، ولذلك يكون ذلك لإعداد وتجهيز قاعات اختبار الإعادة من خلال الفريق المختص.

وقد تجد الإشارة إلى أن تشكيل اللجنة الداخلية للمدارس، وهذا لكي يتم التأكد من جاهزية المدرسة، وهذا لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي القادم “الجديد” وأضاف إلى ذلك تشكيل داخلية حول تنظيم استلام كتب الطلاب والطالبات الخاصة بمشروع “إعادة تدوير الكتب” مرة أخرى، وهذا من ضمن المراكز المحددة، وبناءا على ذلك سوف يتم إرسال التعميم في المستقبل حول تفاصيل العمل.

بالإضافة إلى ذلك أن مؤسسة الإمارات التعليمية توضح في الفترة الأخيرة عن تشكيل فريق لكي يتم الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات المختلفة لأولياء الأمور حول الدرجات، وبناءا على ذلك استقبال كافة الحالات التابعة للطلاب والطالبات بالمدارس، حيث أن التأكد من تحديث جميع البيانات الشخصية للطلاب والطالبات في المنهل وتشعبها، ولذلك أضافه تحليل الطلبة للفصل الدراسي الثالث، وتقييم مهارات الأطفال.

ومن الجدير بالذكر أن أولويات الأسبوع من يوم الاثنين الموافق 4 يوليو حتي يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل 2022م ولذلك أوضحت مؤسسة الإمارات التعليمية في تعميمها الصادر للمدارس، وأضاف إلى ذلك أن هذا يتمثل داخل إرسال الجداول المدرسية إلى إدارة الفرع، وهذا بعد المراجعة مع مدرائه النطاقات، وبناءا على ذلك تنفيذ جميع الاختبارات الإعادة، والتأكد من أي حالات عالقة وموافاة، داخل لجنة الاختبارات، حيث أن الإنتهاء من ذلك استلام أجهزة طلبة الثاني عشر، وتسليمها لفريق الدعم التقني والمهني.

ومن جانب آخر، أن مؤسسة الإمارات التعليمية توضح عن منح المرونة لمديري المدارس الحكومية، وبناءا على ذلك اتخاذ القرار، وهذا لكي يتم تقديم موعد إجازة نهاية العام الدراسي الجاري 2022م وأضاف إلى ذلك هيئة الإدارية والتدريسية والفنية، حيث أن تبدأ من تاريخ يوم الجمعة الموافق 8 يوليو القادم بدلا من يوم الجمعة الموافق 15 يوليو المقبل 2022م .