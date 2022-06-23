نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقدم للحصول علي المواد الغذائية المقدمة من بلدية العين في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الحصول علي المواد الغذائية المدعمة من بلدية العين بالإمارات العربية المتحدة, تقوم بلدية العين في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير عدد من المواد الغذائية المدعمة للمواطنين في البلدية والتي يمكن أن يقوموا بالحصول عليها عبر البوابة الإلكترونية التي تسمي (تم), وهي احدي المنصات الحكومية التابعة للحكومة الإماراتية والتي يتم تقديم خلالها العديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة التي تخدم الكثير من الفئات المختلفة في الإمارات العربية المتحدة, ومن ضمن الخدمات الإلكترونية المختلفة التي يتم تقديمها خلال بوابة تم هي خدمة التقدم بطلب للحصول علي مواد غذائية في بلدية العين.

خطوات الحصول علي المواد الغذائية المدعمة من بلدية العين بالإمارات العربية المتحدة

لكي تستطيع أن تظفر ببعض من المواد الغذائية المدعمة والمقدمة من بوابة تم الإماراتية عليك أن تقوم ببعض الإجراءات الإلكترونية التي تمكن من حجز بعض المواد الغذائية المدعمة ماديا.

يتم الدخول علي بوابة تم الإلكترونية.

يتم الضغط علي أيقونة أبدا.

سيتيح لك الموقع أن تقوم بالضغط على أيقونة الخدمات الغذائية.

قم بالتسجيل في البوابة.

قم بالضغط علي طلب شراء طعام.

سيتيح لك الموقع عدد من المواد الغذائية التي يمكنك أن تقوم بالاختيار من بينها كما تشاء.

ملء بيانات الاستعلام التي تراها أمامك, من حيث مكان الاستلام وغير ذلك.

سيتيح لك الموقع عدد مختلفة من طرق الدفع التي يجب أن تقوم بالاختيار الأفضل لك ما بينها, لتقوم بدفع مبالغ المواد الغذائية المدعمة التي قمت بشرائها من بوابة تم.

ما هي المواد الغذائية المدعمة من بلدية العين بالإمارات العربية المتحدة

هناك مجموعة من المواد الغذائية المدعمة التي توفرها بلدية تم للأشخاص المقيمين داخل البلدية والتي يمكنهم أن يقوموا بالاختيار الأفضل لهم وما يرغبون به من بين هذه المواد الغذائية المدعمة.

المنظفات التي يتم استخدامها في المنازل.