“من هُنا” link نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 الشعبتين علمي وأدبي برقم الجلوس

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عمر شويل - جدة انتهى طلاب الشهادة الثانوية السودانية من الامتحانات بالأمس في يوم 22 من يونيو 2022، وينتظرون الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة، ثم رصد درجات الطلاب، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية لنتائج الطلاب 2022 برقم الجلوس، وهذا بعد اعتماد السيد وزير التربية والتعليم السوداني النتيجة، ليصبح من السهل على كافة طلاب الثانوية السودانية بالولايات السودانية المختلفة استخراج النتيجة برقم المقعد الكترونيا.

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022

يستعد الطلاب لمعرفة نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 بعد انهائهم لكافة اختبارات الشهادة الثانوية 2022، حيث يتم عمل الآن كافة أعمال التصحيح والمراجعة وتدقيق درجات الطلاب.

انتهى اليوم طلاب الثانوية العامة الشهادة الثانوية السودانية من امتحانات الكيمياء، والدراسات الإسلامية والآداب الانجليزي، ومن المقرر أن يستعدوا لخوض امتحان اللغة العربية في يوم السبت المقبل 18 يونيو 2022، لتستمر الامتحانات وسط مجموعة من الاجراءات الوقائية وفي لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا من قبل كوادر تعليمية مميزة حتى تنتهي الامتحانات في 22 من يونيو المقبل، ليستعد الطلاب حينها لاستقبال خبر ظهور نتيجة الثانوية السودانية بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب.

قامت وزارة التربية والتعليم في السودان بالتعاون مع مجموعة كبيرة من المتخصصين والخبراء، ليتم وضع جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الشعبتين علمي وأدبي الفصل الدراسي الثاني وفقا للمعايير العالمية الصحيحة لوضع امتحانات كل من الشعبة العلمية والأدبية، ومنذ ذلك الوقت وأصبحت كلمات جدول الشهادة الثانوية، محل بحث على مواقع الانترنت من قبل الطلبة وأولياء الأمور، ولذلك سوف نقوم بعرض جدول الامتحانات معكم في مقالنا اليوم، لتوفير كل ما يحتاجه طلابنا.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية علمي وأدبي 2022

الجدير بالذكر أن ماراثون الامتحانات بدأ بالفعل يوم السبت الماضي الموافق 11 يونيو الحالي، وفقا للجدول الموضوع سوف ينتهي في 22 من نفس الشهر.

يوم السبت 11 يونيو، امتحان التربية الإسلامية والتربية المسيحية لمدة ساعتين ونصف.

يوم الأحد 12 يونيو، امتحان علوم الحاسوب لمدة ثلاث ساعات.

الإثنين 13 يونيو، امتحان الأحياء لمدة 3 ساعات للشعبة العلمية.

يوم الاثنين 13 يونيو، امتحان العلوم الهندسية لمدة 3 ساعات للشعبة العلمية.

يوم الثلاثاء 14 يونيو، امتحان الجغرافيا لمدة 3 ساعات للشعبة الأدبية.

الثلاثاء 14 يونيو، امتحان العلوم الأسرية لمدة 3 ساعات للشعبة الأدبية.

يوم الخميس 16 يونيو، امتحان الكيمياء لمدة 3 ساعات للشعبة العلمية، وكل من امتحان الدراسات الإسلامية شعبة علمية وأدبية، وامتحان الآداب الإنجليزي الشعبة العلمية والأدبية.

يوم السبت 18 يونيو، امتحان اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات شعبة علمية وأدبية.

الأحد 19 يونيو، امتحان الفيزياء للشعبة العلمية وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية كل منهما لمدة ثلاث ساعات.

يوم الاثنين 20 يونيو، امتحان اللغة الفرنسية للشعبة العلمية والأدبية.

الثلاثاء 21 يونيو، امتحان رياضيات المتخصصة للعلمي وامتحان الرياضيات الأساسية للأدبي.

يوم الأربعاء 22 يونيو، امتحان اللغة الإنجليزية للعلمي والأدبي.

انتهي الطلاب في الثانوية السودانية من امتحان الفيزياء للشعبة العلمية وأيضًا امتحان التاريخ في الشعبة الأدبية، ومن المقرر أن ينتهي الطلاب من امتحانات الثانوية السودانية في الأربعاء المقبل 22 يونيو 2022 ليعيشوا حالة من القلق حول نتيجة الثانوية السودانية، حيث الانتظار للانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة درجات الطلاب ثم رصد النتيجة والاعلان عنها، بعدها على الفور يتم اعتماد النتيجة ورفع النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية من خلال روابط الكترونية تسهل على الطلاب استخراج النتيجة أون لاين برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية ترم ثاني 2022

بعد أن ينتهي الطلاب من امتحانات الشهادة الثانوية السودانية فصل دراسي ثاني في يوم الأربعاء الموافق 22 من يونيو 2022 تبدأ أعمال تصحيح درجات الطلاب والمراجعة لإجابات الطلاب ثم يتم رصد الدرجات وتجميعها ليتم عرضها على الجهات المعنية للموافقة عليها واعتماد النتائج.

حيث يعتمد حينها وزير التربية والتعليم السوداني نتيجة الشهادة الثانوية السودانية ليتم رفع النتائج وتحميلها على شبكة الإنترنت، ليتمكن طلاب الثانوية السودانية من الاستعلام عن النتيجة عبر موقع نتائج السودان إلكترونيا برقم الجلوس.