متى موعد إجازة عيد الأضحى للموظفين في السعودية 2022 في القطاع الحكومي والخاص اعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  

موعد إجازة عيد الأضحى للموظفين في السعودية 2022 حيث يرغب عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية في التعرف على موعد بداية عطلة عيد الأضحى 2022 للموظفين، والتي تعد واحدة من أهم الإجازات الرسمية التي يتم الحصول عليها من جانب كافة الموظفين في قطاعات العمل المختلفة بالمملكة العربية السعودية، وذلك سواء الموظفين في القطاع الخاص أو الموظفين في القطاع العام الحكومي، حيث نجد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت بالفعل عن موعد إجازة عيد الأضحى بناء على تحديد الجهات الرسمية المسؤولة موعد بداية شهر ذي الحجة 1443، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد بداية عيد الأضحى للموظفين 2022/1443.

عيد الأضحى في السعودية 1443

إجازات عيد الأضحى 1443 ونجد أن الجهات الرسمية الفلكية في المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن موعد عيد الأضحى هذا العام 1443، حيث يترقب الموظفين في المملكة العربية السعودية كسائر المواطنين في المملكة العربية السعودية التعرف على تفاصيل موعد بداية عيد الأضحى الذي يتم تحديدها بعدما يتم تحري شهر ذي الحجة 1443، وذلك حتى يتم التعرف على موعد عيد الأضحى المبارك والعطلة، وحسب التقديرات الفلكية الصادرة عن مركز الفلك الدولي، فنجد أنه من المتوقع أن يكون يوم 8 يوليو 2022 هو يوم وقفة عرفة، لذلك من المرجح أن يصادف أول أيام عيد الأضحى في المملكة في 9 يوليو 2022. ومع ذلك، لن يتم تأكيد الموعد الدقيق لعيد الأضحى 2022 إلا بعد رؤية هلال ذي الحجة.

موعد إجازة عيد الأضحى للموظفين في السعودية 2022

وبناء على ما جاء في التقديرات الفلكية الصادرة عن مركز الفلك الدولي في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة، فإنه من المتوقع أن يكون عيد الأضحى في 9 يوليو 2022م، وبناءً على ذلك فمن المقرر أن يتم تحديد عيد الأضحى للإجازة للموظفين في السعودية، وقد جاءت الإجازة على النحو التالي.