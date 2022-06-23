نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر يونيو 2022 وطريقة الاستعلام عن الضمان برقم السجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر يونيو 2022، حيث إن ذلك السؤال هو واحد من ضمن الاسئلة التي قد تتبادر في أذهان عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث إن نظام الضمان هو أحد إنظمة المساعدات المالية التي تقدم راتب شهري لكل من المستفيدين شهرياً.

الضمان الاجتماعي المطور شهر يونيو 2022

معاش الضمان الاجتماعي هو أحد البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط الدعم الاجتماعي في المملكة، وذلك من أجل تحسين مستوي الدخل الشهري لهم، وقد عملت وزارة الموارد البشرية علي تنظيم هذا البرنامج ليصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

هناك العديد من الشروط التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضعها من أجل التسجيل في المعاش، حيث إن تلك الشروط تتلخص في مجموعة السطور التالية:-

يجب إن يكون المتقدم للحصول على المعاش هو مواطن سعودي الجنسية.

يشترط إن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 سنة.

يجب إن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية أثناء التقديم على المعاش.

يشترط إن لا يزيد مستوي الدخل الشهري له عن ثلاث ألاف ريال سعودي.

يجب إن لا يكون لدي المتقدم مشروعات تجارية تساعد علي الربح.

إن لا يكون لدية سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر يونيو 2022

حتي الأن لم تقوم وزارة الموارد البشرية بتحديد موعد نزول الضمان، ولكن من المتوقع إن يتم صرف البرنامج لشهر يونيو بداية من يوم 25 يونيو وحتي يوم 30 من الشهر الجاري، ويمكن إن يتم الاستعلام عن موعد نزول المعاش من خلال القيام بالخطوات التالية:-