نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل بحركة النقل الخارجي بمنصة نور noor في المقال التالي
التسجيل بحركة النقل الخارجي، فقد تم الإعلان عن بدء نظام نور التعليمي في تلقي الطلبات الخاصة بحركة النقل الخارجي، حيث يتم التقديم بحركة النقل الخارجي بناءً علي بعض الإجراءات التي تطويرها من أجل إتمام عملية النقل؛ ويتم ذلك وفق الإستراتيجية التي تم تحديدها من جانب وزارة التعليم التي تتضمن الاهتمام بتهيئة كافة الإجراءات الخاصة بالبيئة التعليمية التي تكون مناسبة لكل فرد، مع وضع آلية خاصة للاستثمار الأمثل لكافة الكوادر البشرية المتاحة بالوزارة، علاوة علي ذلك تحقيق استقرار في عملية التطوير المهني وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والمعلمات خلال أداء رسالتهم التعليمية، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل بحركة النقل الخارجي.
التسجيل بحركة النقل الخارجي
يتم التقديم بمنصة نور من أجل التسجيل بحركة النقل الخارجي لجميع المعلمين والمعلمات والكوادر الأخري، وفق بعض الخطوات التي يتم تنفيذها علي النحو التالي بمنصة نور:
- يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية: منصة نور.
- في حالة توفر حساب مسجل يتم الدخول للمنصة باسم مستخدم وكلمة المرور، وفي حالة عدم تسجيل حساب بمنصة نور فيجب الضغط إلي تبويب (تسجيل جديد).
- بعد الدخول للمنصة يجب النقر إلي تبويب خدمات المنصة الإلكترونية.
- النقر علي تبويب الدخول برقم السجل الخاص بولي الأمر.
- يجب إدراج اسم المستخدم المقترح.
- سوف تقوم المنصة بالتحويل إلى شاشة أخرى حتي يتم استكمال البيانات الخاصة بالتسجيل.
- بعد أن يتم التسجيل في منصة نور يجب النقر للدخول علي القسم الخاص بالإجراءات الإلكترونية للنقل الخارجي.
- تسجيل البيانات التي تطلبها منصة نور من أجل إتمام عملية التسجيل بحركة النقل.
- النقر علي تأكيد التسجيل.
شروط حركة النقل الخارجي
يتم التقديم بحركة النقل الخارجي وفق بعض الشروط الواجب توافرها حال التقديم في منصة نور، ومن هذه القواعد ما يلي:
- يشترط أن يتم التحويل للسنة الخاصة بالتقديم لنقاط عن كل عام حتى عام 1443، وهو وما يعمل علي حفظ الحقوق الخاصة بالمتقدمين.
- يتم تقديم ربع نقطة لكل متقدم نظير كل عام خبرة.
- يتطلب الأمر أن يتم احتساب المتوسط الخاص بالأداء الوظيفي لعامين ماضيين بدلاً من عام واحد.
- يجب أن يتم تعديل الوزن الخاص بعنصر المفاضلة من 10 درجات حتي 5 درجات وذلك فيما يخص مدير المدرسة وأيضاً المشرف التربوي.
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