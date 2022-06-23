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عمر شويل - جدة موعد نزول رواتب الضمان المتقاعدين لشهر ذو القعده 1433، حيث إن ذلك السؤال هو واحد من ضمن الأسئلة التي تتبادر في هذه الأيام في أذهان عدد كبير من المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن يعرفون الموعد الذي سيتم فية صرف راتب التقاعد لهذا الشهر، حيث قد يختلف موعد صرف الراتب من شهر إلى أخر حسب الأجازات والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية.

رواتب الضمان المتقاعدين لشهر ذو القعده 1433

تقدم المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية رواتب المتقاعدين على المعاش لكل من المدنين والعسكرين شهرياً، حيث عادة ما يتم صرف راتب التقاعد بداية من يوم 25 من الشهر الميلادي،

ولكن قد يتم تأجيل صرف الراتب حسب العطلات والاجازات الرسمية في المملكة، وتعتبر مؤسسة التقاعد هي أحد المؤسسات المالية المستقلة والتي تتبع للحكومة السعودية.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد

تقدم المؤسسة العامة للتقاعد مجموعة من الخدمات الرقمية للمستفيدين حيث يمكن الاستعلام عن راتب التقاعد إلكترونياً من خلال موقع المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في مجموعة السطور التالية:-

زيارة موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الاستعلام عن راتب التقاعد.

يتطلب منك إن تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص له.

تكتب رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر الاستعلام.

يتم عرض لك البيانات في صفحة أخري بالموقع.

موعد صرف رواتب الضمان المتقاعدين لشهر ذو القعده 1433

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية بإنة سيتم صرف راتب التقاعد لكل من المدنين والعسكرين المتقاعدين على المعاش لشهر ذو القعدة في يوم الأحد الموافق 26 يونيو والذي يوافق 27 ذو القعدة 1443 هجرياً،

حيث سيتم إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين البنكية في هذا اليوم.

وقد أوضحت المؤسسة أيضاً بإنة سيتم صرف راتب شهر ذو الحجة القادم في يوم الأثنين الموافق 25 من شهر يوليو والذي يوافق 26 من شهر ذو الحجة.