جدة - نرمين السيد - قالت رئيس الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية الدكتورة ريم الفليج، إن الاجتماع السادس للجنة وزراء سلامة الأغذية الخليجية اعتمد الدليل الخليجى للرقابة على الاغذية المستوردة، وذلك بصفة استرشادية لمدة 3 سنوات على أن تقوم اللجنة الخليجية الدائمة لسلامة الأغذية بمراجعته فى الربع الاخير من العام 2023 ورفع التوصيات إلى لجنة الوكلاء فى عام 2024 لاعتماده بصورة إلزامية.





وأضافت الفليج وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الخميس، عقب الاجتماع فى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، أن الاجتماع اعتمد أيضا قانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون على ان يتم رفعه إلى المجلس الأعلى فى دورته المقبلة، كما تمت الموافقة على اعتماد دليل إصدار شهادات المنتجات الغذائية المتداولة بين دول المجلس بصفة استرشادية لمدة عامين. ولفتت إلى أنه تم الاطلاع على جهود دول المجلس فى الاحتفال بـ اليوم العالمى لسلامة الأغذية، وكذلك الاطلاع على الخطوات التى اتخذتها الدول الأعضاء والأمانة العامة فى تنفيذ قرار المجلس الأعلى فى دورته الـ 40 فى ديسمبر 2019 حول القيود غير الجمركية. وتطرق الاجتماع إلى موضوع الأغذية المستحدثة وأهمية تكليف اللجنة الخليجية الدائمة لسلامة الأغذية بإعداد تصور حولها ورفعها للجنة الوكلاء فى الاجتماع المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الغذاء» الكويتية: اجتماع مثمر ومهم للجنة وزراء سلامة الأغذية الخليجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.