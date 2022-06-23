الإيسيسكو وليبيا يبحثان مستجدات التعاون فى التربية والعلوم والثقافة

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع الدكتور موسى محمد المقريف، وزير التربية والتعليم، رئيس اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وليبيا فى مجالات التربية والعلوم والثقافة.





وخلال اللقاء، الذى جرى، اليوم الخميس، ضمن زيارة وزير التربية والتعليم الليبى والوفد المرافق له إلى مقر الإيسيسكو فى الرباط، وبحضور الدكتور سعيد أمحمد الدبيب، مندوب ليبيا الدائم لدى المنظمة، أكد الدكتور المالك حرص الإيسيسكو، فى إطار رؤيتها واستراتيجية عملها الجديدة، على المزيد من التواصل مع اللجان الوطنية فى الدول الأعضاء للتعرف على أولوياتها واحتياجاتها، لتصميم البرامج والمشاريع المناسبة لكل دولة، لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة.

واستعرض المدير العام للإيسيسكو المجالات التى توليها المنظمة أولوية خاصة فى توجهاتها الاستراتيجية، وفى مقدمتها بناء قدرات الشباب والنساء، وتعزيز توجههم إلى ريادة الأعمال فى الابتكار، وتشجيع الدول الأعضاء على الاستثمار فى علوم الفضاء، والاستفادة من الإمكانات التى تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجالات التربية والعلوم والثقافة، وترسيخ قيم السلام والتعايش والحوار الحضارى، والمساهمة فى الحفاظ على تراث العالم الإسلامى وتثمينه.

وتطرق اللقاء إلى أبرز البرامج والمشاريع والدورات التدريبية، التى تم تنفيذها بالتعاون بين الإيسيسكو والجهات الليبية المختصة خلال الفترة الماضية، والمقترحات المستقبلية للشراكة بين الجانبين فى تنفيذ برامج ومشاريع عملية.

من جانبه، أكد الدكتور المقريف حرص ليبيا على التعاون البناء مع منظمة الإيسيسكو، و مواصلة العمل معها فى تنفيذ برامج ومشاريع نوعية تحقق الفوائد المرجوة منها، مثمنا ما تقوم به المنظمة من أدوار مشهودة، وما تقدمه من دعم لجهود دولها الأعضاء فى مجالات اختصاصها.