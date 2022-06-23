النائب الاردني فريحات يتحدث عن مخالفات مالية " كارثية " بوزارة الأوقاف

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 23 يونيو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج - : وجه النائب ينال فريحات سؤالا ناريا الى الحكومة عما قال إنها مخالفات مالية كبرى في وزارة الأوقاف ، تاليا نصه وصورة عنه :

معالي رئيس مجلس النواب الأكرم

تحية طيبة وبعد..

استناداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (١١٨) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

نص السؤال:

١- هل تم نقل مليونين ونصف سهم بقيمة سوقية تقدر "بعشرة ملايين دينار" من أمانات شؤون الحج التابعة لصندوق الحج إلى وزارة الأوقاف بصورة مخالفة للمادة ٣٢ من قانون الأوقاف والتي تنص على استقلال الصندوق مالياً وادارياً وعلى الرغم من وجود فتوى قانونية من ديوان التشريع والرأي لا تجيز ذلك وما هو مصير هذه الأموال؟

٢- ما هي المرجعية القانونية لصناديق جمع التبرعات في المساجد، وما هي آلية الرقابة عليها، وهل يتم مطابقة المبالغ المالية مع وصولات القبض، وما هو مصير الشكاوى التي وصلت الوزارة عام ٢٠١٩ للإبلاغ عن فقدان "عشرات الاف الدنانير" من صناديق التبرعات وضياع العديد من دفاتر الوصولات في مديرية أوقاف عمان الثانية على وجه التحديد؟

٣- ما هو عدد المشاريع التي تم تنفيذها في دائرة تنمية أموال الأوقاف خلال الخمسة سنوات الماضية وكم يبلغ العائد السنوي للمشاريع الوقفية وأين تنفق هذه الأموال؟ وهل هناك اراضي وقفية بالقرب من السفارة الأمريكية في عبدون تم تعطيل استثمارها؟

٤- ما هي قيمة العقد الساري لإستئجار أرض الإستقلال مول على شارع الإستقلال وهل تتناسب مع القيمة السوقية للمول؟

٥- ما هي آلية اختيار المقاول لعطاء اصلاح واعادة تأهيل السور الذي كان مهدد بالسقوط في طلوع المصدار وما هي القيمة المالية للعطاء؟ مع تزويدي بالوثائق.

٦- كم تبلغ عائدات استثمار كل من ارض سيفوي المفرق وارض ثغرة الجب ومبنى شارع السينما في اربد وهل هي منسجمة مع القيمة السوقية لها؟ مع تزويدي بالوثائق.

٧- هل هناك مباني وقفية يتم تأجيرها بقيمة دينار واحد فقط لا غير سنوياً وماهي مبررات ذلك إن وجدت؟

٨- هل هناك اراضي وقفية في الرصيفة حصلت عليها البلدية دون مقابل؟

٩- هل يتم الإنفاق على صيانة مديريات الأوقاف على نفقة صندوق تنمية أموال الأوقاف بدلاً من أن تكون من ميزانية الوزارة؟

١٠- ما هي الآلية التي اعتمدت لتأجير مخازن مبنى زين العابدين في الزرقاء وهل قيمة التأجير تتناسب مع سعر السوق وهل حصل المبنى على اذن أشغال من البلدية، وهل حصلت المخازن المؤجرة في مبنى مديرية أوقاف الزرقاء على رخصة مهن من البلدية؟

١١- ما هي آلية اختيار المصمم لعطاء تصميم مخازن مسجد المفرق الكبير وما هي القيمة المالية للعطاء، وهل تم طرح عطاء استثمار للمخازن قبل الإنتهاء من تصميمها؟ مع تزويدي بالوثائق.

١٢- هل تم تجاهل متبرعين رغبوا بالحصول على ارض وقفية في اربد مقابل بناء مبنى للبرامج النسائية بقيمة ١٥٠ الف دينار شبيه بالمبنى الموجود مقابل مبنى الإستقلال مول وبالتالي تم تفويت فرصة الإستفادة من المبنى بسبب عدم المتابعة مع المتبرعين؟

١٣- هل تم تكليف موظف كمدير انشاءات في مديرية الإنشاءات والصيانة وهو لا يحمل شهادة الهندسة ولا الإختصاص الفني؟

النائب ينال فريحات

الدكتور محمد الخلايلة وزير الاوقاف - ارشيف المدينة نيوز