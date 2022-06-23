الميرغنى يشيد بجهود مصر والسعودية ودعمهما للمرحلة الانتقالية بالسودان

جدة - نرمين السيد - أشاد محمد عثمان الميرغنى رئيس الحزب "الاتحادى الديمقراطى الأصل" بالسودان، بالجهود التى ظلت تبذلها كل من مصر والمملكة العربية السعودية لإنجاح المرحلة الانتقالية فى السودان.





وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" اليوم الخميس، أن الميرغنى ثمن ما جاء حول السودان فى البيان الختامى المشترك بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى للقاهرة، ولقائه مع رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أكد عزم مصر والسعودية استمرار دعمهما لانجاح الفترة الانتقالية وتشجيعهما للحوار بين الأطراف السودانية.

وقال الميرغنى إن هذه الدعوة المصرية السعودية تأتى فى توقيتها الصحيح، لافتا إلى أنها تستجيب للمطالب الوطنية المنادية بإشراك الجهات السياسية الوطنية الفاعلة فى اتخاذ السياسات والقرارات المتعلقة بخطط السودان وتطلعاته المستقبلية.

وأكد الميرغنى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدان الثلاث (مصر، السودان، السعودية) وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

من ناحية أخرى، أبدى الميرغنى أسفه على تعليق الاتحاد الإفريقى لمشاركته فى مفاوضات السلام السودانية عبر الآلية الثلاثية (التى تضم أيضا بعثة الأمم المتحدة فى السودان ومنظمة الإيجاد)، ودعاه لمواصلة دوره مع بقية الشركاء لتسهيل اجراءات الحوار الوطنى السودانى الهادف إلى رسم خارطة طريق المستقبل وصولا الى تحقيق التحول الديمقراطى الحقيقى وتهيئة الأجواء للانتخابات.