السنيورة: لا يمكن حل مشكلات لبنان دون احترام الدولة والدستور

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق فؤاد السنيورة، إنه لا يمكن حل المشكلات واستعادة ثقة اللبنانيين دون العودة لاحترام الدولة والدستور والشرعيتين العربية والدولية، موضحا أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى ملتزم بهذه الامور ومعبرا عن أمله فى أن يكون تأليف الحكومة على هذه الأسس.





جاء ذلك فى تصريح عقب زيارة قام بها ميقاتى اليوم له فى منزله فى إطار تقليد متبع فى لبنان، حيث يقوم رئيس الحكومة المكلف بزيارة رؤساء الحكومات السابقين.

وأضاف السنيورة أن هذه المرحلة شديدة الصعوبة من دون شك، معبرا عن ثقته فى قدرة ميقاتى على تحقيق تتقدم فى مسار تأليف الحكومة، معتبرا أن تشكيل الحكومة يشكل تحديا كبيرا إضافة إلى الاستحقاق الكبير المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية فى الموعد الدستورى – على حد تعبيره.

وأوضح أن رئيس الجمهورية القادم لا بد أن يكون قويا وليس فقط ضمن فريق من اللبنانيين بل لدى جميع اللبنانيين بكافة طوائفهم واحزابهم وفرقائهم، مشددا على أن الرئيس حسب الدستور يجب ان يكون فوق كل السلطات ويحترم الدستور ويتقدم مع الحكومة لمعالجة المشكلات التى تواجهه.

وكان ميقاتى قد تم تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد حصوله على أغلبية الأصوات فى الاستشارات النيابية الملزمة التى أجراها رئيس الجمهورية اليوم مع الكتل النيابية والمستقلين والتى حصل خلالها ميقاتى على 54 صوتا فيما حصل أقرب منافسيه السفير نواف سلام على 25 صوتا.