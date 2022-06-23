الهند: التعاون بين أعضاء «بريكس» قد يساعد فى انتعاش الاقتصاد العالمى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، اليوم الخميس، إن التعاون بين أعضاء مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)؛ يمكن أن يساعد فى تحقيق الانتعاش الاقتصادى العالمى خلال فترة ما بعد وباء فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك فى كلمة وجهها رئيس الوزراء الهندى إلى القمة الرابعة عشرة لمجموعة البريكس التى تستضيفها الصين افتراضيا.

وأضاف رئيس الوزراء الهندى أن الدول الأعضاء فى المجموعة تنتهج نهجا مماثلا فيما يتعلق بحوكمة الاقتصاد العالمى، والتعاون المتبادل يمكن أن يحقق مساهمة مفيدة فى تحقيق الانتعاش الاقتصادى خلال فترة ما بعد تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتابع: "هناك مجالات متعددة للتعاون بين دول مجموعة بريكس يستفيد منها مواطنوها، وقد تمكنا من تعزيز التواصل بين شعوبنا من خلال قمم شباب دول المجموعة ومنظمات المجتمع المدنى ومراكز الأبحاث والمناسبات الرياضية".

ومضى رئيس الوزراء الهندى يقول: "تأسست مجموعة بريكس بناء على اعتقاد أن هذه المجموعة من الاقتصاديات الناشئة يمكن أن تكون محركا للنمو العالمى، وسوف يكون دور دول المجموعة مهما جدا بينما يركز العالم الآن على تحقيق الانتعاش خلال فترة ما بعد كورونا".

وأردف "تؤيد الهند الابتكار فى كل قطاع يتضمن طائرات الاستطلاع بدون طيار والفضاء والطاقة الخضراء، وستتجاوز قيمة القطاع الرقمى فى الهند تريليون دولار بحلول عام 2025".

وأشار رئيس الوزراء الهندى إلى توقعات بأن يصل معدل النمو فى الهند إلى 5ر7% خلال العام الحالى؛ مما سيجعل اقتصادها من أسرع الاقتصاديات نموا.