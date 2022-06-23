وأضاف ميقاتى، فى تصريحات تلفزيونية مساء اليوم عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، أنه نال الأكثرية النيابية المطلوبة والأهم ان تكون الحكومة ميثاقية والثقة شاملة من الجميع.
وأشار إلى أن حكومته قطعت أشواطا فى ملفى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والكهرباء، مشددا على أن المطلوب فى الوقت الحالى هو حكومة فاعلة.
وكان ميقاتى قد حصل على الأغلبية فى الاستشارات النيابية الملزمة التى أجراها رئيس الجمهورية اليوم مع الكتل النيابية والمستقلين، حيث حصل ميقاتى على 54 صوتا بينما حصل أقرب منافسيه السفير نواف سلام على 25 صوتا وحصل رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريرى على صوت واحد وصوت آخر للدكتورة روعة حداد، فيما امتنع 46 نائبا عن تسمية أى مرشحين، وقاطع نائب واحد الاستشارات النيابية من بين 128 نائبا.
وينص الدستور اللبنانى على ان يتولى رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة الجديدة بالتعاون مع رئيس الجمهورية على أن يصدر الرئيسان مجتمعان مرسوم تعيين الحكومة، وهو ما يستلزم التوافق على الأسماء المطروحة للحكومة بين الرئيسين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميقاتى: سأتقدم بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لرئيس الجمهورية قريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.