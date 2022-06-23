ميقاتى: سأتقدم بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لرئيس الجمهورية قريبا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء اللبنانى المكلف نجيب ميقاتى إنه سيتقدم بتشكيل الحكومة قريبا جدا إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، متوقعا أن يتم ذلك فى مطلع الأسبوع الذى يلى الاستشارات النيابية غير الملزمة فى مجلس النواب والتى من المرتقب الدعوة لها خلال أيام.





وأضاف ميقاتى، فى تصريحات تلفزيونية مساء اليوم عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، أنه نال الأكثرية النيابية المطلوبة والأهم ان تكون الحكومة ميثاقية والثقة شاملة من الجميع.

وأشار إلى أن حكومته قطعت أشواطا فى ملفى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والكهرباء، مشددا على أن المطلوب فى الوقت الحالى هو حكومة فاعلة.

وكان ميقاتى قد حصل على الأغلبية فى الاستشارات النيابية الملزمة التى أجراها رئيس الجمهورية اليوم مع الكتل النيابية والمستقلين، حيث حصل ميقاتى على 54 صوتا بينما حصل أقرب منافسيه السفير نواف سلام على 25 صوتا وحصل رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريرى على صوت واحد وصوت آخر للدكتورة روعة حداد، فيما امتنع 46 نائبا عن تسمية أى مرشحين، وقاطع نائب واحد الاستشارات النيابية من بين 128 نائبا.

وينص الدستور اللبنانى على ان يتولى رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة الجديدة بالتعاون مع رئيس الجمهورية على أن يصدر الرئيسان مجتمعان مرسوم تعيين الحكومة، وهو ما يستلزم التوافق على الأسماء المطروحة للحكومة بين الرئيسين.