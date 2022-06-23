جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة فى بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الخميس، أنها ستباشر نقل الحجاج الليبيين عبر 6 مطارات تشمل كامل ربوع ليبيا أسبوعيا وهى معيتيقة، وبنينا، وسبها، وطبرق، والابرق، ومصراتة. وحددت الخطوط الجوية الليبية عبر موقعها الرسمى جدول مواعيد انطلاق رحلاتها من المطارات الليبية وكذلك وصولها إلى مطار جدة الدولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطوط الجوية الليبية تسير أولى رحلاتها لنقل الحجاج لمطار جدة الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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