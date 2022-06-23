العالم اليوم - تفاصيل.. أوكرانيا تبدأ أول محاكمة لجندي روسي بتهمة الاغتصاب

انتم الان تتابعون خبر تفاصيل.. أوكرانيا تبدأ أول محاكمة لجندي روسي بتهمة الاغتصاب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 08:15 مساءً - عقدت محكمة أوكرانية، الخميس، جلسة تمهيدية في أول محاكمة من نوعها، لجندي روسي متهم باغتصاب امرأة أوكرانية خلال الحرب، من بين ربما عشرات القضايا المماثلة.

ووفقا لملف القضية يواجه المتهم ميخائيل رومانوف (32 عاما) وهو ليس محتجزا في أوكرانيا وسيحاكم غيابيا، تهمتي قتل مدني في العاصمة كييف في التاسع من مارس واغتصاب زوجته مرارا.

ويُتهم رومانوف باغتصاب امرأة (33 عاما) بعدما قتل هو وجندي آخر زوجها أولكسي بالرصاص في قرية بوغدانوفكا شمال شرقي كييف.

وطبقا لما ورد في ملف القضية، غادر الجنديان المنزل بعد ذلك وعادا مرتين أخريين في وقت لاحق لاغتصاب الزوجة، ولم يتم التعرف على هوية الجندي الآخر.

وقالت المدعي العام أوكسانا كاليوس، إن السلطات الأوكرانية تعتقد أن رومانوف في روسيا حيث لا يمكن القبض عليه لكن يمكن احتجازه في بلد آخر إذا أدين.

وأضافت "إذا عبر الحدود، سيتم القبض عليه وتسليمه لأوكرانيا".

وقال مدع عام يعمل في قضايا العنف الجنسي لرويترز، إنه يجري التحقيق في نحو 50 جريمة مماثلة، لكن من المرجح أن يكون عدد حالات العنف الجنسي التي ارتكبها جنود روس منذ 24 فبراير أعلى بكثير.