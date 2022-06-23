فرنسا: أحزاب المعارضة ترفض دعوة ماكرون

فرنسا: أحزاب المعارضة ترفض دعوة ماكرونرفضت أحزاب المعارضة في فرنسا دعوات الرئيس ايمانويل ماكرون بتقديم مقترحات للتوصل إلى "حلول وسط" لتسوية الأزمة السياسية وتفادي برلمان مغلق أسفرت عنه الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وذكرت وكالة فرنس برس ان ماكرون استبعد مساء الخميس تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه دعا زعماء الأحزاب المنافسة إما إلى مناقشة خيارات تشكيل ائتلاف محتمل مع تحالفه الوسطي أو النظر في تقديم الدعم لإصلاحاته على أساس كل مشروع قانون على حدة.

وجاء خطاب ماكرون قبل أن يشارك في سلسلة من الاجتماعات الدولية من القمة الأوروبية التي ستعقد الخميس والجمعة في بروكسل إلى قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وأخرى لمجموعة السبع.

وكان ماكرون الذي خسر الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، قد دعا في خطاب مساء امس الأربعاء القوى السياسية في البلاد إلى "حلول وسط"، لكنه رفض فكرة حكومة وحدة وطنية يعتبر أنها "غير مبررة حاليا".

وبعد ثلاثة أيام من الدورة الثانية للانتخابات التي جرت الأحد، تشهد فرنسا حالة من عدم اليقين السياسي، ما يجبر ماكرون الذي أعيد انتخابه في نيسان/أبريل لولاية رئاسية ثانية، على البحث عن تحالفات للخروج من الأزمة الناجمة عن خسارته الأغلبية المطلقة